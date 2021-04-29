Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"

Европарламент осуждает сосредоточение Россией войск у границ Украины и в оккупированном Крыму и призывает правительства стран ЕС ввести жесткие экономические санции в случае эскалации конфликта.

Соответствующую резолюцию по России в четверг, 29 апреля, поддержали 569 евродепутатов, 67 высказались против, 46 воздержались, сообщает Deutsche Welle.

В резолюции отмечается , что Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных с танками, бронемашинами, артиллерией и другими тяжелыми вооружениями. По мнению евродепутатов, "масштаб и ударные возможности указывают на наступательные намерения".

"Если подобное наращивание войск в будущем перейдет во вторженик в Украину со стороны РФ, ЕС должен дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", – говорится в документе.

В частности, Европарламент предлагает в таком случае "немедленное" прекращение импорта нефти и газа из России в ЕС, отключение РФ от платежной системы SWIFT и замораживание всех активов олигархов, близких к российской власти, а также членов их семей. Предлагается также аннулирование выданных им виз.

При этом в Европарламенте выразили недовольство, что в ЕС нет правовых возможностей вводить санкции в отношении олигархов, причастных к коррупции. Поэтому в резолюции предлагается дополнить режим санкций за нарушения прав человека новым санкционным режимом – за коррупцию. Евродепутаты подчеркнули, что страны ЕС не должны быть "уютным местом для российских богатств и инвестиций сомнительного происхождения".

Также Европарламент "требует, чтобы ЕС уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей".

В резолюции призывается остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и прекратить строительство "спорных атомных электростанций, строит "Росатом". Как известно, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, но Чехия уже исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы".

Европарламент также осудил "факт" того, что агенты военной разведки России (известной как ГРУ) вызвали взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году и потребовал "немедленно" и без всяких условий освободить Алексея Навального.

Как сообщалось, ранее второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" приступило к достройке газопровода "Северный поток-2".

Ранее европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский" для достройки газопровода "Северный поток-2" на общую стоимость не менее $10 миллионов. Как сообщало Deutsche Welle, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

После дооснащения современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Отметим, что администрация США рассматривает возможность введения еще двух пакетов санкций в связи с проектом "Северный поток-2".