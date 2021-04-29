Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 550 миллионов (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ряд крупнейших энергокомпаний за сговор при установлении цен на уголь в 2016-2019 годах на общую сумму 775,48 млн грн, в том числе компании холдинга ДТЭК Рината Ахметова оштрафованы на 552,94 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

В том числе госпредприятие "Держвуглепостач" оштирафовано на 22,86 млн грн, ООО "ДТЭК Трейдинг" – на 163,45 млн грн, АО "ДТЭК Днепроэнерго" – 125,47 млн грн, АО "ДТЭК Западэнерго" – 172,97 млн грн, ООО "ДТЭК Востокэнерго" – 91,05 млн грн, ПАО "Центрэнерго" – на 205,84 млн грн, ЧАО "Черкасское химволокно" – на 14,42 млн грн.

АМКУ установил, что некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах.

В часности, Минэнерго рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. При этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний-поставщиков и потребителей энергетического угля.

По оценке АМКУ, предприяти-участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли.

Спустя некоторое время ответчики указывали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве.

По данным АМКУ, такая ситуация продолжалась почти три года, хотя Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен, поскольку в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях.

"Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", – сказано в сообщении.

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Кроме того, в другом деле, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, АМКУ выявил факты, что динамика изменения цены у поставщиков угля – ООО "ДТЭК Трейдинг" и ГП "Держвуглепостач" – соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного изменения его цены, подчеркивают в Комитете.

Анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период август 2016-го - июня 2019 года "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Черкасское химволокно" и "Центрэнерго" покупали уголь по базовым ценам, схожими с предельными ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля.

АМКУ указывает, что это свидетельствует о действиях, которые являются нарушениемз акона "О защите экономической конкуренции".

"При рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировами, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК назвали решение Антимонопольного комитета необъективным и заявили о планах оспорить его в суде.

"Комитет формализовано подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условия ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов. Также Комитетом ни были соблюдены процессуальные права сторон – в частности рассмотрение осуществлялось по материалам, в ознакомлены с которыми компании было отказано, несмотря на ее просьбы", – заявили в ДТЭК.

Напомним, в 2016 - первой половине 2019 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируровалась по формуле "Роттердам+". В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

По оценке Антимонопольного комитета, доля ДТЭК в сегменте тепловой генерации достигает 70%. Компания также добывает больше 80% всего энергетического угля в стране.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует дело Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.