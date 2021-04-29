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Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 550 миллионов (обновлено)

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 550 миллионов (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ряд крупнейших энергокомпаний за сговор при установлении цен на уголь в 2016-2019 годах на общую сумму 775,48 млн грн, в том числе компании холдинга ДТЭК Рината Ахметова оштрафованы на 552,94 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

В том числе госпредприятие "Держвуглепостач" оштирафовано на 22,86 млн грн, ООО "ДТЭК Трейдинг" – на 163,45 млн грн, АО "ДТЭК Днепроэнерго" – 125,47 млн грн, АО "ДТЭК Западэнерго" – 172,97 млн грн, ООО "ДТЭК Востокэнерго" – 91,05 млн грн, ПАО "Центрэнерго" – на 205,84 млн грн, ЧАО "Черкасское химволокно" – на 14,42 млн грн.

АМКУ установил, что некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах.

В часности, Минэнерго рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. При этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний-поставщиков и потребителей энергетического угля.

По оценке АМКУ, предприяти-участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли.

Спустя некоторое время ответчики указывали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве.

По данным АМКУ, такая ситуация продолжалась почти три года, хотя Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен, поскольку в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях.

"Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", – сказано в сообщении.

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Кроме того, в другом деле, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, АМКУ выявил факты, что динамика изменения цены у поставщиков угля – ООО "ДТЭК Трейдинг" и ГП "Держвуглепостач" – соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного изменения его цены, подчеркивают в Комитете.

Анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период август 2016-го - июня 2019 года "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Черкасское химволокно" и "Центрэнерго" покупали уголь по базовым ценам, схожими с предельными ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля.

АМКУ указывает, что это свидетельствует о действиях, которые являются нарушениемз акона "О защите экономической конкуренции".

"При рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировами, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК назвали решение Антимонопольного комитета необъективным и заявили о планах оспорить его в суде.

"Комитет формализовано подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условия ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов. Также Комитетом ни были соблюдены процессуальные права сторон – в частности рассмотрение осуществлялось по материалам, в ознакомлены с которыми компании было отказано, несмотря на ее просьбы", – заявили в ДТЭК.

Напомним, в 2016 - первой половине 2019 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируровалась по формуле "Роттердам+". В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

По оценке Антимонопольного комитета, доля ДТЭК в сегменте тепловой генерации достигает 70%. Компания также добывает  больше 80% всего энергетического угля в стране.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует дело Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) вугілля (1895) Антимонопольний комітет (1448) ДТЕК (1359) штраф (1109) Роттердам+ (136)


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Топ коментарі
+5
А ДТЭК ахметова оштрафовал украинцев на 15 000 000 000 грн
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30.04.2021 00:52
+4
Похоже на такую себе игру в поддавки: АМКУ штрафует, а суды отменяют штрафы и при этом все остаются довольны, кроме простых граждан страны которые все эти игры и оплачивает со своего кармана.
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30.04.2021 11:16
+3
В суді скасують.
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29.04.2021 21:39
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В суді скасують.
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29.04.2021 21:39 Відповісти
Скока-скока?
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30.04.2021 00:10 Відповісти
А ДТЭК ахметова оштрафовал украинцев на 15 000 000 000 грн
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30.04.2021 00:52 Відповісти
я бы не штрафовал, а национализировал как Приват Банк...
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30.04.2021 14:07 Відповісти
Погодите радоваться, еще суда не было. Подобное было в феврале, когда зеленско-портновский суд, засудил государство возместить рыжей скотине 600 млн ущерба.
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30.04.2021 08:39 Відповісти
підтримую. Це зроблено для "видимости" по типу : - "Я и моя молодая команда, что-то делаем.." (с) Леня-Космос Черновецкий. А ДЕ-факто ничого нікому не буде... ще й знову бабла їм відвалять.
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30.04.2021 09:04 Відповісти
Ну это так для галочки, а если бы не взяли откат то штраф бы был раз в сто больше!!!
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30.04.2021 10:19 Відповісти
550 млн это ерунда для Ахметова. Благодаря отмене льготного тарифа, Ахметов каждый месяц получает дополнительно по 750 млн гривен.
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30.04.2021 10:39 Відповісти
Похоже на такую себе игру в поддавки: АМКУ штрафует, а суды отменяют штрафы и при этом все остаются довольны, кроме простых граждан страны которые все эти игры и оплачивает со своего кармана.
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30.04.2021 11:16 Відповісти
Пока ахметови, новицкие, медведчуки, коломойские, бойки, киви, кивалови, труханови и им подобние есть в Украіні - ничего хорошего в стране не будет.....
Слава Украіні!
Смерть ворогам!
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30.04.2021 12:46 Відповісти
это риторическое утверждение, но им деваться некуда - это их родина и она их кормит
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30.04.2021 14:08 Відповісти
Ущемление ущерба.....
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30.04.2021 13:06 Відповісти
ждем когда опять тарифы для нарида Ахметка повысит для компенсации
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30.04.2021 13:24 Відповісти
так уже обьявили в Ию...е...
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30.04.2021 14:09 Відповісти
Оштрафовал нужно в кавычки брать.
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30.04.2021 13:26 Відповісти
та я вас прошу...хватит уже этого цирка...Тедис тоже штрафовали на 500 млн. Кажется печерный суд все порешал))
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30.04.2021 15:51 Відповісти

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