Компания российского миллиардера заблокировала выплату дивидендов "Турбоатома"

Хозяйственный суд Харьковской области 26 апреля в рамках обеспечения по иску кипрской Biscone Limited полностью заблокировал процесс выплаты дивидендов акционерам АО "Турбоатом" за 2019-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба "Турбоатома", более 75% акций которого принадлежит государству.

"На наш взгляд действия со стороны Biscone Limited, конечным бенефициаром которого является гражданин РФ, ставят под угрозу успешную деятельность предприятия и существование его в целом, поскольку изъятие в АО "Турбоатом" почти 355 млн грн может привести к банкротству. Кроме того, такие действия потенциально несут угрозу для энергетической безопасности Украины", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что Biscone Limited владеет 5,59% акций "Турбоатома" и аффилирована с российским холдингом "Силовые машины", а ее фактическим владельцем является Алексей Мордашов. В их отношении Украина ввела санкции, из-за чего "Турбоатом" не выплачивал дивиденды этой компании.

В свою очередь Biscone Limited обратилось в суд с исками о взыскании почти 161 млн грн дивидендов с "Турбоатома" и подало "Турбоатому" требование об обязательном выкупе акций на сумму 194 млн грн. В итоге судом установлен запрет АО "Турбоатом" выплачивать дивиденды по простым акциям по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 и 2020 годах..

В "Турбоатоме" уточнили, что согласно проектам решений повестки дня, запланированный размер дивидендов, которые должны быть выплачены за 2019-2020 годы составляет почти 270,3 млн грн, а с учетом уже уплаченных в 2020 году дивидендов, размер заблокированной суммы, подлежащей выплате государству, составляет 85,2 млн грн".

Согласно сообщению, "Турбоатом" обжаловал в апелляционном порядке определение хозяйственного суда Харьковской области от 26 апреля с целью отмены "необоснованно введенных судом мер обеспечения".

Кроме того, "Турбоатом" обратился к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой инициировать перед СНБО применение в отношении компании Biscone Limited адекватных мер ограничительного характера, предусмотренных законом "О санкциях".

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Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 28% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн).

Напомним, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта, которым введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе ПАО "Силовые машины" российского миллиардера Алексея Мордашова.

В январе 2018 года США внесли "Силовые машины" в санкционный список в связи с с поставкой турбин Siemens в Крым.

"Силовые машины" – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5 млрд за 2016 год. На долю компании, по ее оценке, приходится около 70% рынка энергоборудования России и СНГ.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом Мордашова.