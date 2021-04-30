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Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина о переводе пенсионеров на обслуживание в банки

Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина о переводе пенсионеров на обслуживание в банки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Об этом он сказал во время совещания, на котором, в частности обсуждались тарифы на оплату услуг АО "Укрпошта", связанных с доставкой пенсий населению в наличной форме, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей, поэтому решение о принудительном переводе пенсионеров на обслуживание в банки нужно пересмотреть.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
Кабмін (7745) пенсіонери (430) пенсія (683) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+13
" Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина...", - это что диагноз из разряда "помешательство имбецилов"? Я думал такого быть не может, а оказывается, в этой стране уже возможно всё.
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30.04.2021 13:54
+5
а шо, в Украине везде есть банкоматы ?
или зажратому пенсу должно быть не в падло сесть за руль и сгоцать км этак 20 до ближайшего ?
зегнида же имавто дешовое подогнал ...
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30.04.2021 16:32
+4
....це із опери: А ДЕ ЦЕ Я?...ЩО ЦЕ ЗІ МНОЮ? ХТО Я?.. мрак та й годі..
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30.04.2021 14:10
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" Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина...", - это что диагноз из разряда "помешательство имбецилов"? Я думал такого быть не может, а оказывается, в этой стране уже возможно всё.
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30.04.2021 13:54 Відповісти
Шмигаля потрібно міняти, він маріонетка Ахметова і не має власної позиції і тому змушений розвертатись на 180 градусів за кілька днів.
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30.04.2021 18:41 Відповісти
зхгозо
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30.04.2021 14:08 Відповісти
....це із опери: А ДЕ ЦЕ Я?...ЩО ЦЕ ЗІ МНОЮ? ХТО Я?.. мрак та й годі..
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30.04.2021 14:10 Відповісти
Выжить в этой стране на 2200грн пенсии за 37 лет стажа невозможно, пошла искать работу, везде требуют до 55-60 лет максимум и то там где никто не хочет за батон хлеба работать. Нашла новую КОММЕРЧЕСКУЮ аптеку (цены потолок , покупатели выскакивают перепуганные) берут санитарку 6 дней в неделю по 4часа = 100часов в месяц - зарплата 2800грн = 100баксов = доллар в час!
Господа бизнесюки вам не стыдно? А хотя че им должно быть стыдно ведь государство разрешило платить минималку...
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30.04.2021 15:09 Відповісти
Каким образом это относиться к способу выплаты пенсии? Или если эти 2200 будут приносить наличкой - то это будет больше, чем такая же сумма снятая в банкомате?
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30.04.2021 15:38 Відповісти
а шо, в Украине везде есть банкоматы ?
или зажратому пенсу должно быть не в падло сесть за руль и сгоцать км этак 20 до ближайшего ?
зегнида же имавто дешовое подогнал ...
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30.04.2021 16:32 Відповісти
Наслідки турборежиму не прогнозовані як і всієї зе-влади, не дивно було б, коли так би експериментували за влади "проффесора", а сьогодні при "європейських" і "американських" дипломах рівень імбецильності подолав точку неповернення..За місяць погляд на речі змінений на 180 градусів, навіть без апробації раніше прийнятого рішення. Оце такий у країні "державницький" підхід , приймають -тішаться звершенням, зупиняються - тішаться, що все не пустили під укіс, відміняють - тішаться, що "визнали" свої помилки (а скоріше усвідомили реальність та тупість прийнятих рішень). Коли ж тих науковців від державного управління наймуть собі десь у Зімбабве чи Конго, а навіть у Тайвань чи Піднебесну, головне подалі від України. Це ж треба таке придумати: прем"єр критикує прийняте ним і "його" кабміном рішення.
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30.04.2021 15:18 Відповісти
Шмыгаль оторвался от жизни, ведь теперь с должников будут взыскивать их задолженность арестом их счетов, а если пенсионеров не перевести на карточки, то прибыльность схемы будет низкой
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30.04.2021 15:27 Відповісти
когда то был популярным фильм "Полет над гнездом Кукушки" с Джеком Николсоном. Фильм об историях пациентов сумасшедшего дома. Шмыгаль представляется главным из пациентов этого дома. Сам же вносил, проводил голосование, сам подписывал и "не видел", что даже 50 процентов нету охвата. А потом как настоящий "карпатский легинь" начал гнать "пургу" - нада разработать механизм и нести прочую чепуху. Его пора переводит простым пациентом в гнездо кукушки.
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30.04.2021 15:38 Відповісти
Всех министров надо отправить в отставку! Экономика в жопе, все кругом в разрухе! Гнать всех поганой метлой! Они не на народ работают, а на олигархов, а народ нищает из за того, что олигархи со своими менеджерами во власти грабят и сказочно обогащаются и себе уже какие замки строят и покупают за границей. Пока олигархов люди будут во всех органах Украины, Украина будет котится в полную разруху и нищету и все уже уезжают из страны. Если так пойдет дальше, то не за горами те дни, когда страна станет мертвой страной. У каждого следствия есть причина. Причина почему Украина нищает и страна уничтожается - это олигархи и их менеджеры. Устранив причину, устранится и следствие плохое. Народ не должен это терпеть, и нужно уничтожить эту систему выстроенную олигархами, что Украина для них - это банк, который они могут грабить бесконечно, а охрана в банке их люди и менеджеры банка их люди и они грабят деньги вкладчиков, а начальник полиции тоже олигархов человек и олигархи могут сколько хотят грабить вкладчиков, то бишь весь народ Украины. Единственный, кто может остановить этот грабеж - это сам народ! Только народ туповатый ибо для народа олигархи создали телевизор и темы разные разгоняют, чтобы отвлекать народ, пока тем временем олигархи грабят банк с деньгами народа. А народ ведется на то, что им втюхивают - темы разжигающие и занимающие народ чепухой, чтобы не мешали грабить.
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30.04.2021 15:58 Відповісти
у клована правая рука не знает, что делает левая ...
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30.04.2021 16:34 Відповісти
Цирк отдыхает, глава Кабмина критикует решения Кабмина.))
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30.04.2021 17:23 Відповісти
Так пересматривайте! Вы же старший по Кабмину, а не я.
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30.04.2021 18:01 Відповісти
Так, поехало... Если у Шмыгаля раздвоение особистости, то может и бубочка скоро опять запишецца в Квартал и будет играть Зеленского.
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30.04.2021 19:35 Відповісти

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