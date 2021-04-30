Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина о переводе пенсионеров на обслуживание в банки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Об этом он сказал во время совещания, на котором, в частности обсуждались тарифы на оплату услуг АО "Укрпошта", связанных с доставкой пенсий населению в наличной форме, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей, поэтому решение о принудительном переводе пенсионеров на обслуживание в банки нужно пересмотреть.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.