"Гарантированный покупатель" перечислил 10 миллиардов кредита "Укрэнерго" на погашение долгов

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перечислило последний транш НАЭК "Энергоатом" и генерации из возобновляемых источников в счет погашения долгов за 2020 год из средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитной линии трех госбанков в размере 10,25 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", последняя выплата составила суммарно 1 млрд грн.

"29 апреля предприятие получило 1 млрд грн от "Укрэнерго" для погашения задолженности за 2020 год. Средства стали финальным перечислением в рамках выделенного "Укрэнерго" кредита и были поровну разделены между объектами ВИЭ и "Энергоатомом" в соответствии с предписанием НКРЭКУ", – сказано в сообщении.

Госпредприятие отмечает, что после этого уровень оплаты электроэнергии по "зеленому тарифу" за 2020 год вырос до 66%.

"Кроме того, предприятие выполнило доплату за текущий год: "зеленая" электроэнергия января, февраля и марта пока оплачена на 93%", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Укрэнерго" 29 апреля получило последний транш от "Укрэксимбанка" в рамках кредита трех госбанков в размере 10,25 млрд грн и перечислила его "Гарантированному покупателю".

Напомним, "Гарантированный покупатель" начал расчеты с НАЭК "Энергоатом" и производителям электроэнергии из ВИЭ с февраля по мере поступления средств от "Укрэнерго".

30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

16 января НКРЭКУ выдала настановление разделить полученные средства – 50% средств направить на погашение долгов по "зеленому тарифу", а оставшиеся 50% – НАЭК "Энергоатом". Однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.