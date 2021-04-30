В Киеве продолжат действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина, – КГГА
Согласно решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 1 мая в Киеве отменяют "красный" уровень эпидемической опасности, однако вводят "оранжевый".
Как сообщает пресс-служба Киевской городская государственная администрация, с 1 мая на территории столицы будут действовать некоторые ограничения.
При этом в КГГА напомнили, что, начиная с субботы, в Киеве возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт, также начнут работать магазины, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
А 5 мая, город восстановит учебный процесс в детских садиках, школах и университетах.
С 1 мая в Киеве будет запрещено:
- пребывание в общественных зданиях, транспорте без защитных масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 мест;
- перевозить в транспорте пассажиров более 50% от количества мест;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях общепита;
- работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
- обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивных тренировочных групп;
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.
Ранее сообщалось, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выходе Киевской и Николаевской областей из "красной" карантинной зоны с 1 мая.
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