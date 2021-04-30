Транзит газа обеспечил 83% дохода Оператора ГТС

ООО "Оператор ГТС Украины" в 2020 году получило 83% дохода от основной деятельности в результате международных операций, 17% дохода приходится на внутренний рынок.

Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС.

Как сообщается, ключевые финансовые показатели ОГТСУ в периоде:

чистая прибыль - 20,4 млрд грн;

доход от деятельности на международных рынках - 47,5 млрд грн;

доход от деятельности на внутреннем рынке - 10,1 млрд грн;

операционные расходы - 34,6 млрд грн;

уплаченные налоги по итогам года - 14,9 млрд грн;

EBITDA - 29,7 млрд грн.

"Спецификой финансовой деятельности Оператора ГТС Украины является направленность на международные рынки. В 2020 году 83% дохода компании от основной деятельности получены в результате международных операций, 17% приходится на внутренний рынок. Компания почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 коп. за кубометр (без НДС), или около 3%", – сказанов сообщении.

В компании отмечают, что положительной новацией 2020 года, что добавила к финансовому результату компании 0,7 млрд грн, стало внедрение новой услуги short-haul, которая позволяет клиентам заказывать транспортировку газа между странами Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по дисконтированной цене.

Операционные расходы компании в 2020 году составили 34,6 млрд грн, из них почти треть – это закупка газа для производственно-технических расходов и балансировки. Другие расходы включают расходы на ремонт и обслуживание согласно Плану развития ГТС, утвержденном НКРЭКУ, административные расходы, расходы на персонал и соответствующие социальные начисления, обеспечение под судебные иски и другие обеспечения (в том числе 1,7 млрд грн долгов за негативные небалансы участниками рынка в 2020 году).

По итогам 2020 года Оператор ГТС Украины перечислил в государственный бюджет 14,9 млрд грн налогов.

"В 2021 году в соответствии с утвержденным Планом модернизации ГТС предполагается увеличение объемов инвестиций в модернизацию газотранспортной системы - капитальное строительство, ремонты, диагностирования - до более 10 млрд грн, что станет рекордом за последние 10 лет. Ключевая цель - оптимизация и модернизация ГТС для обеспечения экономически обоснованного тарифа украинским потребителям и клиентам компании после завершения текущего контракта с "Газпромом" в конце 2024 года. А также повышение конкурентоспособности украинской ГТС и, следовательно, финансовой надежности и стабильности экономического вклада в государственный бюджет", – отметил генеральный директор компании Сергей Макогон.