Евросоюз и кредиторы Украины раскритиковали смену главы "Нафтогаза"

Европейский Союз (ЕС) и международные финансовых организации (МФО, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация) выражают серьезную обеспокоенность временным прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" с целью смены главы компании.

Об этом говорится в сосместном заявлении ЕС и международных кредиторов Украины, передает Интерфакс-Украина.

В своем заявлении они призывавают власти страны обеспечить соблюдение признанных стандартов корпоративного управления при принятии управленческих решений на государственных предприятиях.

"В последние годы Украина достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости. Сейчас есть критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь столь нужные инвестиции частного сектора", – отмечается в заявлении.

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, чтобы помочь стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", – призывают ЕС и МФО.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил набсовет компании.

Перед этим Коболев и правление "Нафтогаза" представили финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.