Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 для проведения ремонта

Энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосистемы и вывели в средний планово-предупреждающий ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Отмечается, что сейчас в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2960 МВт.

Также пресс-служба напомнила, что на энергоблоке №3 идут 47 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 – 14 сутки планового капитального ремонта.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, 27 апреля Запорожская АЭС подключила к энергосистеме энергоблок №1 после ремонта

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.