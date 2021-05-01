Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

Вечером 30 апреля в Украину прибыли 500 тысяч доз вакцины COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба министерства.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин", – отметил он.

Первые 200 тыс. доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину 25 марта, вакцинацию ее начали 13 апреля. Всего должно прибыть 1,915 млн доз.

Также в Минздраве напомнили, что, кроме китайской CoronaVac, Украина также использует вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

В начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Кроме того, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продолжает насчитывать пеню "Лекхиму", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тыс. флаконов в срок.

"Лекхим" должен был поставить вакцины в Украину не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран. Так как 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии в Украину должны былы состояться до 6 марта. Фактически вакцина поступила на склады госпредприятия 10 апреля, в количестве 200 тыс. флаконов.

За каждый день просрочки "Лекхим" должен заплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставок вакцины в более 30 дней. Соответственно размер пени на середину апреля составлял 13,7 млн грн. В свою очередь, штраф составляет 24,7 млн грн. В целом "Лекхим" должен был заплатить госпредприятию 38,4 млн грн.