Украина получит дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer, – Степанов

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом президенту доложил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"После долгих и тяжелых переговоров с компанией Pfizer мы достигли соглашений о поставке дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть всего мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", – сказал он.

Отмечается, что согласно договоренностям, первые поставки по новому контракту – 500 тыс. доз – Украина получит уже в мае-июне этого года, 4,5 млн – в июле-сентябре, остальные 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

Напомним, первую партию вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech доставили в Украину 16 апреля. В аэропорт "Киев" доставили 117 тыс. доз. Всего должны доставить 10 млн доз вакцины.