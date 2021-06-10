Пенсионный фонд завершил выплату помощи пострадавшим из-за карантина (обновлено)

Пенсионный фонд завершил выплаты 8 тыс. грн государственной помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах.

Как сообщает портал "Дія" в Telegram, в целом на выплату помощи из-за карантина было направлено 2,7 млрд грн, выплаты получили 337 946 человек.

В свою очередь в пресс-службе Министерства экономики уточнилии, что выплаты от государства по 8 тыс. грн получили 178 тыс. наемных работников и 161,4 тыс. физлиц-предпринимателей.

По данным Минэкономики, наибольше выплат получили работники в Киеве (на общую сумму почти 502 млн грн), а также во Львовской (почти 287 млн грн) и Харьковской (274 млн грн) областях.

Напомним, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.