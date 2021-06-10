Киевсовет решил выкупить у застройщика часть сквера на Шулявке

Киевский городской совет принял решение выкупить земельный участок площадью 0,311 га для создания городского парка на проспекте Победы, 50-А в Шевченковском районе.

Такое решение поддержали 82 депутата на пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 10 июня, передает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, владелец участка ООО "Шулявка" не использовал земельный участок по целевому назначению и своевременно не обеспечил благоустройство зеленой зоны.

"С 2014 года указанный земельный участок находится в частной собственности. В то же время попытки его освоения вызывают значительный общественный резонанс среди членов территориальной общины Киева, поскольку застройка частично планируется на территории зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, разрешительные документы на строительство у владельца отсутствуют", – подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что с момента приобретения права собственности на земельный участок с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера никаких строительных работ не происходило. Поэтому городские власти выкупят этот земельный участок для создания городского парка.

Однако для этого необходимо предпринять еще ряд шагов:

в установленном порядке письменно сообщить ООО "Шулявка" о выкупе земельного участка, в том числе о предоставлении других земельных участков вместо отчужденных;

обеспечить проведение экспертной денежной оценки территории;

рецензировать отчет по экспертной денежной оценке;

предоставить предложения по выкупу земельного участка;

подготовить и подать проект решения об утверждении выкупной цены земельного участка Киевскому городскому совету.

При этом, по словам чиновника, выкуп земельного участка для общественных нужд будет происходить исключительно по согласию собственника земельного участка.

Напомним, участок площадью 0,31 га на ул. Победы, 50-А, где начато строительство жилого дома, фактически располагается на территории сквера "Слава танкистам" вблизи ст. м. "Шулявская".

На сегодня у застройщика отсутствуют какие-либо исходные данные и разрешительные документы на работы. За исходные данные фирма судится с КГГА.

Этот участок Киевсовет сначала передал в аренду, а затем продал ООО "Ринко" в 2004 году за 2,5 млн грн. Впоследствии в 2007 году Киевсовет отменил эти решения. Но фирма возвращать участок не собиралась - в том же 2007 году "Ринко" внесло 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявка", которое затем через суд добилось признания за ним права собственности на участок. В июне 2018 года ООО "Шулявка" по договору суперфиция передала право застройки этого участка обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская".