Россия может потерять топливные рынки в течение 15 лет, – исследование

Электрификация легкового транспорта приведет к тому, что в ближайшие 10-15 лет российские нефтяные компании (НК) начнут быстро терять основные рынки сбыта бензина и дизтоплива.

Об этом говорится в исследовании "Зеленая революция в Европе: что она несет России", проведенного группой "Петромаркет", передает enkorr.

Спад начнется с европейских рынков, но в итоге затронет и внутренний рынок РФ. Отмечается, что в Европе продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) полностью прекратятся в 2039 году, в России – в 2047 году. Машины с ДВС будут заменены электрокарами. Перенаправить поставки топлива будет крайне сложно, так как электрификация транспорта постепенно будет развиваться по всему миру, и российские нефтеперерабатывающие заводы не будут иметь решающих преимуществ, чтобы выиграть конкуренцию.

В исследовании отмечается, что российским нефтяным компаниям следует пересмотреть свои программы модернизации НПЗ (особенно в части углубления переработки) и отказаться от проектов с периодом окупаемости более 10-15 лет. По мнению аналитиков группы, наиболее интересным направлением для диверсификации бизнеса НК РФ является производство аккумуляторов для электромобилей.

Российская Федерация является крупнейшим поставщиком дизтоплива и автогаза в Украину.

По итогам 2020 года поставки ДТ из РФ возросли на 4,8% и составили 2,62 млн тонн (35,4% украинского рынка). Отгрузки автогаза из РФ в 2020 году выросли до 721 тыс. тонн (+4,4% год к году), что соответствует 36% баланса украинского рынка.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил на год – до конца 2021 года – действие 4-процентной специальной пошлины на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом, а также 3-процентной пошлины на российский сжиженный газ и спецпошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.