Нацполиция потратит еще 170 миллионов на закупку электрошокеров

Национальная полиция объявила тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 170,98 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям тендера, полиция планирует закупить 1022 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), а также 41,9 тысячи картриджей к нему. Кроме того, закупят 73 датакабеля.

Срок поставки товаров – до 20 декабря.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 июля, а сами торги запланированы на 17 августа.

В июне 2020 года Национальная полиция уже закупила у ООО "Научно-производственное предприятие "Система" 200 электрошокеров Taser на 32,85 млн грн или по 65,54 тыс. грн за штуку.

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Как сообщалось, 29 апреля Рада провалила законопрокт, которым предлагалось разрешить Нацполиции применять электрошокеры при задержании.

Перед голосованием замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что этот закон расширяет возможности полицейских по использованию электрического шокера Taser.

В свою очередь, нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что полиция и так может использовать шокеры при защите, а новым решением полицейским предлагалось разрешить использовать эти устройства при задержании админнарушителей.