Рада не разрешила Нацполиции применять электрошокеры при задержании

Парламент отклонил законопроект о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты не поддержали принятие законопроекта за основу, а также за направление документа в профильный комитет на повторное первое чтение.

Перед голосованием замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что этот закон расширяет возможности полицейских по использованию электрического шокера Taser. Он объяснил, что это необходимо не только полиции, но и тем украинцам, которых нужно защищать.

В свою очередь, нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что полиция и так может использовать шокеры при защите. По ее словам, сейчас хотят принять такой закон, потому что "уже закупили шокеры на 33 миллиона гривен".

Нардеп отметила, что также таким решением хотят разрешить полицейским использовать эти устройства при админнарушении, что может стать смертельным для тех граждан, у кого есть проблемы со здоровьем.

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