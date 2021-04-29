Рада не разрешила Нацполиции применять электрошокеры при задержании
Парламент отклонил законопроект о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты не поддержали принятие законопроекта за основу, а также за направление документа в профильный комитет на повторное первое чтение.
Перед голосованием замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что этот закон расширяет возможности полицейских по использованию электрического шокера Taser. Он объяснил, что это необходимо не только полиции, но и тем украинцам, которых нужно защищать.
В свою очередь, нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что полиция и так может использовать шокеры при защите. По ее словам, сейчас хотят принять такой закон, потому что "уже закупили шокеры на 33 миллиона гривен".
Нардеп отметила, что также таким решением хотят разрешить полицейским использовать эти устройства при админнарушении, что может стать смертельным для тех граждан, у кого есть проблемы со здоровьем.
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Оказывается Бетховен - это собака из американской комедии, Колизей - это ночной клуб в Киеве и биллиардный клуб в Одессе, а Васко де Гама - это бразильская футбольная команда. и пр. и тд. и тп.
*** пирийоп, ну как тут о чем-то с такими дальше разговаривать и что-то им объяснять ? Это пистес.
А вдруг хулиганит какойй нибудь нардеп или сотрудник прокуратуры
Просто жесть, что не день то жесть.
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди?
А им-то зачем?
Депутаты по тёмным улицам сами не ходят, они хулиганов только на картинке видели. Так что полицейские должны быкующих уродов словами утешать!
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1. Как же теперь Авакову легализовать незаконную покупку электрических шокеров Taser и незаконные траты бюджета МВД???
2. Не нужно защищать украинцев, дайте им право на ношение короткоствольного оружия. Не как в США, а хотя бы как в Молдове. Там после принятия закона про оружие преступность сама собой упала на 50%.
3. Защищать украинцев нужно от полиции, а не от преступников. Преступники избили, ограбили, убили и их больше не видно и не слышно, а после контакта с полицией минимум будет суд и дополнительно штраф, арест или тюрьма. Ты избитый покалеченный, а мусоров крышует начальство, прокуратура, суд.
Рюкзаков превращает полицию в "беркут".
Преступления совершаются не рядом с нарядом полиции! (пока еще)