Рада не дозволила Нацполіції застосовувати електрошокери під час затримання
Парламент відхилив законопроєкт про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати не підтримали прийняття законопроєкту за основу, а також за напрямок документа в профільний комітет на повторне перше читання.
Перед голосуванням заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що цей закон розширює можливості поліцейських з використання електричного шокера Taser. Він пояснив, що це необхідно не тільки поліції, але і тим українцям, яких потрібно захищати.
Зі свого боку, нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що поліція і так може використовувати шокери під час захисту. За її словами, зараз хочуть прийняти такий закон, бо "вже закупили шокерів на 33 мільйони гривень".
Нардепка зазначила, що також таким рішенням хочуть дозволити поліцейським використовувати ці пристрої під час адмінпорушень, що може стати смертельним для тих громадян, у кого є проблеми зі здоров'ям.
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Оказывается Бетховен - это собака из американской комедии, Колизей - это ночной клуб в Киеве и биллиардный клуб в Одессе, а Васко де Гама - это бразильская футбольная команда. и пр. и тд. и тп.
*** пирийоп, ну как тут о чем-то с такими дальше разговаривать и что-то им объяснять ? Это пистес.
А вдруг хулиганит какойй нибудь нардеп или сотрудник прокуратуры
Просто жесть, что не день то жесть.
Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди?
А им-то зачем?
Депутаты по тёмным улицам сами не ходят, они хулиганов только на картинке видели. Так что полицейские должны быкующих уродов словами утешать!
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1. Как же теперь Авакову легализовать незаконную покупку электрических шокеров Taser и незаконные траты бюджета МВД???
2. Не нужно защищать украинцев, дайте им право на ношение короткоствольного оружия. Не как в США, а хотя бы как в Молдове. Там после принятия закона про оружие преступность сама собой упала на 50%.
3. Защищать украинцев нужно от полиции, а не от преступников. Преступники избили, ограбили, убили и их больше не видно и не слышно, а после контакта с полицией минимум будет суд и дополнительно штраф, арест или тюрьма. Ты избитый покалеченный, а мусоров крышует начальство, прокуратура, суд.
Рюкзаков превращает полицию в "беркут".
Преступления совершаются не рядом с нарядом полиции! (пока еще)