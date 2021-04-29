Рада не дозволила Нацполіції застосовувати електрошокери під час затримання

Парламент відхилив законопроєкт про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати не підтримали прийняття законопроєкту за основу, а також за напрямок документа в профільний комітет на повторне перше читання.

Перед голосуванням заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що цей закон розширює можливості поліцейських з використання електричного шокера Taser. Він пояснив, що це необхідно не тільки поліції, але і тим українцям, яких потрібно захищати.

Зі свого боку, нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що поліція і так може використовувати шокери під час захисту. За її словами, зараз хочуть прийняти такий закон, бо "вже закупили шокерів на 33 мільйони гривень".

Нардепка зазначила, що також таким рішенням хочуть дозволити поліцейським використовувати ці пристрої під час адмінпорушень, що може стати смертельним для тих громадян, у кого є проблеми зі здоров'ям.

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