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Рада не дозволила Нацполіції застосовувати електрошокери під час затримання

Рада не дозволила Нацполіції застосовувати електрошокери під час затримання

Парламент відхилив законопроєкт про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати не підтримали прийняття законопроєкту за основу, а також за напрямок документа в профільний комітет на повторне перше читання.

Перед голосуванням заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що цей закон розширює можливості поліцейських з використання електричного шокера Taser. Він пояснив, що це необхідно не тільки поліції, але і тим українцям, яких потрібно захищати.

Зі свого боку, нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що поліція і так може використовувати шокери під час захисту. За її словами, зараз хочуть прийняти такий закон, бо "вже закупили шокерів на 33 мільйони гривень".

Нардепка зазначила, що також таким рішенням хочуть дозволити поліцейським використовувати ці пристрої під час адмінпорушень, що може стати смертельним для тих громадян, у кого є проблеми зі здоров'ям.

Також дивіться: Геращенко закликає нардепів дозволити поліції застосовувати шокери під час затримання: Це захистить як поліцейських, так і правопорушників. ВIДЕО

ВР (14943) Нацполіція (15138) Геращенко Антон (935) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+11
Вчера в автобусе разговаривал с парочкой айфончиков, которые в мае 2019 за зе-команду на улицах танцевали на радостях.
Оказывается Бетховен - это собака из американской комедии, Колизей - это ночной клуб в Киеве и биллиардный клуб в Одессе, а Васко де Гама - это бразильская футбольная команда. и пр. и тд. и тп.
*** пирийоп, ну как тут о чем-то с такими дальше разговаривать и что-то им объяснять ? Это пистес.
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29.04.2021 17:34
+10
Херащєнко мав би наочно показати, що шокер не несе шкоди здоров'ю, виступивши у ролі людини, на якій той шокер застосовують. Причому для уникнення випадкової помилки, цей експеримент треба було б провести не менше ніж 100 разів.
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29.04.2021 17:36
+10
То есть, 33 миллиона бюджетных гривен потратили на электрошокеры, разрешения на использование которых нет?.. Вопрос, кто будет компенсировать эти деньги налогоплатильщикам и нести видповидальнисть за тупые решения?
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29.04.2021 17:39
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смотрим видео Маркуса(Ананьева), на его канале, о авакове.
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29.04.2021 17:29 Відповісти
- В детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки. (с)
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29.04.2021 17:31 Відповісти
З десяток знаю лично...
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29.04.2021 17:56 Відповісти
ну видимо Бог ниспосла нардепам чуточку Разумав их бошки вразумил в Чистый Четверг..что послали хитроделанных скотов Авакособаковавместе в трех подбородковым Геращенко на уху кушать....
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29.04.2021 17:42 Відповісти
А я тут согласен, с Геращенко. Эл.шокер- отменная штука оказалась! Опробован, лично мною. Клиенту- не понравился, но он выжил и, возможно- счастлив, что я второй раз не воткнул ему в животик это замечательное изобретение человечества. Я теперь, без него- вечером- ни шагу на улицу. Понятно- не китайская хрень, из Али-Бабы, а весьма мощная штука. Первый клиент просто охренел от звука самого разряда. Второму- повезло меньше.
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29.04.2021 17:32 Відповісти
Расскажи подробней. Что с пассажиром было, как долго приходил в себя и т.д.
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29.04.2021 17:36 Відповісти
Я продержал девайс в центре его живота секунды две-три, не более. Курточка на нем была из кожзама. Втыкал изо всей силы. Он просто упал. И валялся, гнида. Я отошел, к углу дома ближайшего и наблюдал за этим телом, бо сам испугался, реально: что с ним??? Минут через шесть-семь начал шевелиться. Ну и всё. Дальше- не знаю.
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29.04.2021 17:43 Відповісти
Всё-всё, тупорылый. Можешь продолжать, мне ты более- неинтересно, тупоголовое.
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29.04.2021 17:57 Відповісти
Ты только пидиками интересуешься ? Гвоздь ты беременный .
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24.05.2021 16:42 Відповісти
Слышь гострорылый ,стукачек - это при обретенное или-же врожденное?
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24.05.2021 16:58 Відповісти
против лома нет приема, если нет другого лома
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29.04.2021 17:51 Відповісти
Ну, может быть. Лично я, с недружелюбным обладателем лома- не сталкивался.
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29.04.2021 17:52 Відповісти
Кроме того, что применение данных девайсов гражданами вне закона, ты понимаешь, что применяя данное средство можешь неумышленно убить жертву. А это срок, если ты не мент или депутат
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29.04.2021 18:41 Відповісти
Вы спрашиваете человека, который применил шокер и, как он выразился, отошёл к углу дома... наблюдая от туда живой или нет? Я вообще сомневаюсь что он что либо понимает...
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29.04.2021 19:09 Відповісти
Да-да. Я ничегошеньки не понимаю. Зато- я живой и здоровый. И- ни царапины. А- могло быть всякое. Но! Ваше "от туда"(с) убедило меня- Вы- эксперт ситуаций. Правда- безграмотный и тупой. Но... это сейчас- модно. Не расстраивайтесь. И- гуляй, тупое ты создание. Туда гуляй. И- не возвращайся, оттуда.
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29.04.2021 19:29 Відповісти
Молодой человек, судя по Вашему рассказу Вы обыкновенный терпила, который думает что шокер решит все Ваши проблемы. Однако это ошибочное суждение, если Вас раньше только били, то за этот девайс Вам могут что то сломать или прострелить коленку. Более того, люди, страдающие наркотической зависимостью и которые видят таких как Вы за версту, имеют никудышнее здоровье. И если, не дай Бог Вы неудачно используете этот девайс, Вашим родителем прийдется что то продавать что бы Вы не пошли в школу жизни...
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29.04.2021 19:40 Відповісти
Деточка, я прочел только вот это дерьмо: "Молодой человек"(с).Остальное- сам перечитывай. Мне- 60 лет. Ты- очень и очень свободен. Пейши шо хошь. Мне- наплевать.
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29.04.2021 19:42 Відповісти
Пистес! 60 лет.... ты реально пишешь дичь, которую пишут подростки....
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29.04.2021 19:51 Відповісти
Повтор, деточка: ты свободно и мне наплевать на то что ты высираешь, на тебя лично, на твоё мнение... Ну, ты понял, надеюсь. Прощаемся.
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29.04.2021 19:53 Відповісти
Ну прощай.
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29.04.2021 19:55 Відповісти
Малолетка палится всегда, когда приписывает себе года, взрослый человек оминает вопрос возраста.Ну разве человеку за 80 и есть чем похвастать
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29.04.2021 20:13 Відповісти
Человеческий детеныш, ты очень тупое создание. По крайней мере- процентов 90 аудитории Цензора знают- мне именно 60 лет 00 месяцев и 20 дней. Но... мне наплевать на таких тупых, как ты. Спок ночи, детка.
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29.04.2021 20:17 Відповісти
После прочитанного у меня тоже сомнения по поводу возраста. Но я уже ничему не удивляюсь...
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29.04.2021 20:20 Відповісти
А-а-а-а-а... так я нарвался на сраных местных тролляк. Вам нужно сожрать комментов поболее. А вот и хрена вам. Я- спать.
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29.04.2021 20:22 Відповісти
Та угомонись уже! Я тебе что то писал? Мы с тобой попрощались, ты сам этого хотел... успокойся, ты нереально крут, иди спать!
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29.04.2021 20:27 Відповісти
просто он не сталкивался с мусорами.
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29.04.2021 20:28 Відповісти
У него многообещающее будущее, при чем мусора в его случае не самый плохой вариант...
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29.04.2021 20:31 Відповісти
Я многое знаю и понимаю, ибо прошел соответствующий инструктаж, в Киеве, при покупке данного девайса. Более- мне с вами не о чем болтать. Спок ночи, деточка.
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29.04.2021 19:33 Відповісти
...что за марка?..
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29.04.2021 19:47 Відповісти
А хрен зна! Не знаю, честное слово. На корпусе- ни единого опознавательного знака.
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29.04.2021 19:50 Відповісти
ну так не бывает..))
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29.04.2021 19:53 Відповісти
Блин! Именно так и бывает! За каждое слово- отвечаю. Порекомендовали правильные люди... я- купил. Покупкой- доволен. Это- всё.
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29.04.2021 19:55 Відповісти
где купил?)
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29.04.2021 20:02 Відповісти
В Киеве.
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29.04.2021 20:06 Відповісти
ок...ответ исчерпывающий))
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29.04.2021 20:07 Відповісти
А ты как хотел? Этот девайс я для отпугивания собачек купил, не более того. Меня собачки очень не любят. И пытаются укусить А в принципе- я понятия не имею- что такое электрошокер.
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29.04.2021 20:11 Відповісти
..таких полно..для собачек..300гр...но на людей с ним опасно..)))
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29.04.2021 20:13 Відповісти
Да-да... только мой- 350 долларов стоит.
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29.04.2021 20:14 Відповісти
блиннн)))...врешь же как дышишь))...только что Антоний назвал стоимость закупленных ментовских амерских, но и они дешевле...)))
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29.04.2021 21:13 Відповісти
Ну и зря...
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29.04.2021 17:34 Відповісти
Вчера в автобусе разговаривал с парочкой айфончиков, которые в мае 2019 за зе-команду на улицах танцевали на радостях.
Оказывается Бетховен - это собака из американской комедии, Колизей - это ночной клуб в Киеве и биллиардный клуб в Одессе, а Васко де Гама - это бразильская футбольная команда. и пр. и тд. и тп.
*** пирийоп, ну как тут о чем-то с такими дальше разговаривать и что-то им объяснять ? Это пистес.
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29.04.2021 17:34 Відповісти
а виховали оте бидло - вчителі, які купилися на обіцянку зарплати в 4000 євро. Нічого дивного. Кого могли виховати такі "вчителі"?
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29.04.2021 17:36 Відповісти
Это не быдло а подрастающее поколение, которых воспитал Фейсбук и Инстаграмм. Имел счастье с такими общаться в одной туристической компанией. Молодые, энергичные и готовые все изменить. Когда СН в Трускавец поехали я сразу понял что нас ждёт...
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Способные нестандартно и креативно мыслить, так у них это называется...
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29.04.2021 20:08 Відповісти
Реально, а кто такой Васко де Гама?
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29.04.2021 17:49 Відповісти
Запоминай Андрюша, Васко де Гама это Версачи, только не гомик. Тоже шил штаны, но только из континентов.
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29.04.2021 18:07 Відповісти
Та ладно))))
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29.04.2021 18:11 Відповісти
Та я тебе отвечаю)))
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29.04.2021 18:15 Відповісти
А на чем играют в биллиардном клубе?
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29.04.2021 17:51 Відповісти
На барабанах там играют, если ты не в курсе.
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29.04.2021 17:59 Відповісти
Ни разу небыл в биллиардных клубах просто.
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29.04.2021 18:03 Відповісти
И не бывай, если бильярдом не занимался с 5 лет от роду, бо очистят как липу хуже, чем в "Казино".
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29.04.2021 18:11 Відповісти
а теперь представь что им (зуммерам) нужно закрывать АЭС и заниматься взрослыми делами.
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29.04.2021 21:06 Відповісти
Сначала разрешите иметь гражданам легальный короткоствол, а потом разрешайте шокеры
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29.04.2021 17:35 Відповісти
Раньше или позже все равно принимать придется...
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29.04.2021 17:35 Відповісти
Херащєнко мав би наочно показати, що шокер не несе шкоди здоров'ю, виступивши у ролі людини, на якій той шокер застосовують. Причому для уникнення випадкової помилки, цей експеримент треба було б провести не менше ніж 100 разів.
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29.04.2021 17:36 Відповісти
То есть, 33 миллиона бюджетных гривен потратили на электрошокеры, разрешения на использование которых нет?.. Вопрос, кто будет компенсировать эти деньги налогоплатильщикам и нести видповидальнисть за тупые решения?
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29.04.2021 17:39 Відповісти
їх вкрали, шокери були лише на папері... от і все... списили бабки й по типу закон не прийняли.
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29.04.2021 17:42 Відповісти
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29.04.2021 17:54 Відповісти
покупка госслужащими того, что не разрешено к применению законом это преступление
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29.04.2021 20:31 Відповісти
Как разрешить?

А вдруг хулиганит какойй нибудь нардеп или сотрудник прокуратуры
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29.04.2021 17:41 Відповісти
Убивать людей это мечта МВДшных гопников...стоит посмотреть массу видео как они толпой на алкаша наручники надевают и станет ясно как они будут эти шокеры применять.Балваны...
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29.04.2021 18:08 Відповісти
Стреляющий шокер в один миг обездвижет цель с расстояния в 4,5 метра. Столь впечатляющая эффективность достигается за счет специальной стреляющей капсулы. Именно она является боевым компонентом парализатора и передает разряд чудовищной мощностью в 300 Ватт. Цель в доли секунды будет выведена из строя, как минимум, на 60 минут. Нападающего ждет невероятная боль, бесконечная череда судорог, потеря сознания и, вероятно, неконтролируемое мочеиспускание...Антошка этим шокорем в известное место тебе засадить...
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29.04.2021 18:18 Відповісти
Это зебила или нормального человека?
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29.04.2021 18:46 Відповісти
ты посмотри как себя ведут мусора на дороге перед видеокамерой и представь как они себя ведут без нее. А теперь представь этих мусоров на дороге или в ночном пешем патруле с электрошокером.
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29.04.2021 20:33 Відповісти
Очень жаль, что провалили.
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29.04.2021 18:08 Відповісти
ты мусор или бот авакова?
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29.04.2021 20:34 Відповісти
А тут меня обсуждают или таки шокеры?
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29.04.2021 21:56 Відповісти
а ты шокер?
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29.04.2021 23:11 Відповісти
"хотят принять такой закон, потому что "уже закупили шокеры на 33 миллиона гривен"

Просто жесть, что не день то жесть.
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29.04.2021 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU «Аваков» - узурпація влади. - YouTube

Аваков - одна з найнебезпечніших людей у нашій державі. Він контролює вулицю, контролює силовиків, а за допомогою своїх шісток створює керований хаос, щоб підгрібати під себе ще більше влади. Ще більше вбивств, контрабанди і корупції. Хто ж ці люди?
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29.04.2021 18:31 Відповісти
спящих депутатов будить ими в Раде....
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29.04.2021 18:49 Відповісти
Ну да, попадется такой «слуга народа" пьяненький, начнет девочку- полицейского пои задержании за титьки смыкать - а тут ему эрекцию электрошокером припишуть сразу - как такое терпеть можно? Нельзя, потому что таких депутатов алкашей больше, чем среди простого люда.
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29.04.2021 19:13 Відповісти
Если дать разрешение, то половина рады и их детишек на следующий день окажутся в ожоговом отделении от ожога электрошокером
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29.04.2021 19:23 Відповісти
Идиоты, вы думаете?
А им-то зачем?
Депутаты по тёмным улицам сами не ходят, они хулиганов только на картинке видели. Так что полицейские должны быкующих уродов словами утешать!
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29.04.2021 19:29 Відповісти
если разрешить шокеры то будут и инвалиды молодые...и немало, печалька все это...нашим ментам до шокеров еще долго учиться и отбор проходить нужно..
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29.04.2021 19:52 Відповісти
Перед голосованием замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что этот закон расширяет возможности полицейских по использованию электрического шокера Taser. Он объяснил, что это необходимо не только полиции, но и тем украинцам, которых нужно защищать.Источник: https://censor.net/ru/n3262879

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1. Как же теперь Авакову легализовать незаконную покупку электрических шокеров Taser и незаконные траты бюджета МВД???
2. Не нужно защищать украинцев, дайте им право на ношение короткоствольного оружия. Не как в США, а хотя бы как в Молдове. Там после принятия закона про оружие преступность сама собой упала на 50%.
3. Защищать украинцев нужно от полиции, а не от преступников. Преступники избили, ограбили, убили и их больше не видно и не слышно, а после контакта с полицией минимум будет суд и дополнительно штраф, арест или тюрьма. Ты избитый покалеченный, а мусоров крышует начальство, прокуратура, суд.
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29.04.2021 20:26 Відповісти
геращенко в своем репертуаре. Вы помотрите на полицейского -пистолет есть? балончик с газом есть ? есть. наручники есть? есть. Бронежидеты есть? есть. Нехватает електрошокера, помпового ружья для стрельбы резиновыми пулями и светошумовых гранат. Давайте еще вооружим алебардами, что бы на месте рубить кочаны нарушителям тишины и адептам российского мата С них можно будет картины писать - рыцари без страха и упрека. Гера. Довольно придуриваться и нести чушь. А как пояснить, что твой друган Монастырский хвалебный отзыв дал кандидату Киве ? Не ты ли ему помогал как бывшему сослуживцу.
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30.04.2021 02:54 Відповісти
К рюкзакову и его горящему роту,- антонине, в первую очередь нужно применить электрошокер.
Рюкзаков превращает полицию в "беркут".
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30.04.2021 03:58 Відповісти
Для защиты граждан - раздайте оружие гражданам!
Преступления совершаются не рядом с нарядом полиции! (пока еще)
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30.04.2021 09:15 Відповісти
 
 