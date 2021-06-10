МВФ не видит достаточных оснований для выделения нового транша для Украины

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша, но существующего на данном этапе прогресса недостаточно для рассмотрения решения о выделении очередного транша.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра больше нужно", – сказал представитель МВФ, не уточнив деталей.

Райс напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

По данным агентства, среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.

Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня.

Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

Ранее глава Национального банка Кирилла Шевченко отмечал, что в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, возобновившись после праздников с 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.