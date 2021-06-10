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МВФ не видит достаточных оснований для выделения нового транша для Украины

МВФ не видит достаточных оснований для выделения нового транша для Украины

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша, но существующего на данном этапе прогресса недостаточно для рассмотрения решения о выделении очередного транша.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра больше нужно", – сказал представитель МВФ, не уточнив деталей.

Райс напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

По данным агентства, среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.

Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня.

Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Читайте также: До июня Рада должна принять все законы для получения транша МВФ, – Арахамия

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

Ранее глава Национального банка Кирилла Шевченко отмечал, что в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, возобновившись после праздников с 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
кредит (3280) МВФ (1746) Райс Джеррі (3)


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Топ коментарі
+15
Ты уже давно выжил из ума. Они всё равно займут, только под большие проценты.
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10.06.2021 18:31
+14
Шо, у вас там в дурдоме газет не дают читать? Ты болезный не успел видать прочесть, шо сейчас твои и палковника кумиры занимают милларды не в МВФ, а на свободном рынке. И не по 1,5 процента, а по 7-9 процентов годовых. И государственный долг в июне 2019 составлял 1.5 трлн грн., а в мае 2021 -2.3 триллиона! И денег МВФ в этом триллионном приросте аж 90 ярдов! Все остальные 90 процентов от триллиона "великие государственники" заняли по коммерческим ставкам
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10.06.2021 19:53
+13
слава богу...меньше украдут...меньше потом отдавать...
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10.06.2021 18:03
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слава богу...меньше украдут...меньше потом отдавать...
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10.06.2021 18:03 Відповісти
Ты уже давно выжил из ума. Они всё равно займут, только под большие проценты.
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10.06.2021 18:31 Відповісти
Гривня зростає а це в плани МВФ не входило! Україна має бути країною жебраком, а фінансувати розвиток України і допомагати розвивати економіку України ніхто не хоче!
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10.06.2021 18:48 Відповісти
Точно! В планы МВФ входит разорить Украину, чтобы она не возвращала займ на радость рептилоидам (или евреям?)
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10.06.2021 18:59 Відповісти
Повертати борги Україна буде в будь якому випадку, поки не оголосить про дефолт і навіть потім все одно борги потрібно буде віддати! МВФ це інструмент утримування України в жебрацькому стані.
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10.06.2021 19:03 Відповісти
Шо, у вас там в дурдоме газет не дают читать? Ты болезный не успел видать прочесть, шо сейчас твои и палковника кумиры занимают милларды не в МВФ, а на свободном рынке. И не по 1,5 процента, а по 7-9 процентов годовых. И государственный долг в июне 2019 составлял 1.5 трлн грн., а в мае 2021 -2.3 триллиона! И денег МВФ в этом триллионном приросте аж 90 ярдов! Все остальные 90 процентов от триллиона "великие государственники" заняли по коммерческим ставкам
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10.06.2021 19:53 Відповісти
разоряет не МВФ а зеленые клоуны
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11.06.2021 10:52 Відповісти
Хахаха - це заробітчан на курсі обкрадають))))
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10.06.2021 19:06 Відповісти
по багажникам и сейфам шестёрак-бегунков пусть пройдутся, там на два транша + погашение всех долгов.
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11.06.2021 10:46 Відповісти
они уже печатают и перекладывают все долги на население.. воруют спокойно и без мвф
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10.06.2021 21:01 Відповісти
Не ну не воровать они просто не могут...и все же когда заходит транш МВФ, то почему то опусташаются салоны элитных авто...и никто не знает почему...
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10.06.2021 21:06 Відповісти
ну как же. Я думаю Администрация Президента покупает Майбахи и Мерсы под нужды АТО, скорой помощи и пожарных. Разве нет ?
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11.06.2021 09:23 Відповісти
То не АП, а профильные министерства
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11.06.2021 10:33 Відповісти
как же зебилоидам хочется оставить все как есть и ничего не менять. Насколько удобней воровать и грабить тупое население. Это же мечта, клондайк для зеворюг.
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10.06.2021 18:27 Відповісти
Чекаємо на дефолт.
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10.06.2021 18:30 Відповісти
Ми його чекаєм 30 років))
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11.06.2021 09:49 Відповісти
То ваше право, що робити. Тільки не зрозуміло, чому італійцям не байдуже?
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11.06.2021 10:21 Відповісти
Не бачать кому давати
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10.06.2021 18:39 Відповісти
честно говоря нам очень нужно и полезно обойтись без траншей из-за бугра но.... этож надо
мозги иметь как это зделать.
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10.06.2021 19:05 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie
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10.06.2021 23:59 Відповісти
да к этому надо готовиться долго и упорно а не дерибанить
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11.06.2021 05:48 Відповісти
Сокращать расходы Госбюджета - это крайняя меря, пусть лучше зебилы тащут на майдан золотые зубы. В сериале так было.
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11.06.2021 16:35 Відповісти
Они пойдут в Китайский Банк - аналог МВФ и будут там брать кредит.
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10.06.2021 20:49 Відповісти
Они видят цифры взяток,фигурирующие здесь и тихо ох...вают.
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10.06.2021 20:51 Відповісти
Вот и реальная оценка всех действий власти.
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11.06.2021 08:45 Відповісти
Мвф просто так не даёт денег. Деньги - в обмен на реформы. Именно реформы - гарантия возврата одолженных денег мвф. Так было, в 2014-м когда мегаубыточныйт для бюджета нафтогаз резко стал прибыльным, так было с национализацией пб и тд, так будет и дальше. за два года своего бездарного правления, зебилы уничтожили все что приносило прибыль стране ранее( нафтогаз, энергоатом, оборонпром и тд), а теперь хотят разворовать новый транш мвф. Либо дефолт, либо реформы в обмен на деньги. Другого варианта - нет. Для граждан страны - реформы это хорошо, для власти - реформы закрывают путь к халяве и деребану народных денег. Так что зебилы, идите работать, воровать деньги мвф вам уже никто не даст
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11.06.2021 08:55 Відповісти
Варианты конечно же есть.
Украина около 50% должна МВФ, остальное другим организациям и странам.

Госдолг Украины с марта 2020 по март 2021 вырос на 25%.
И, что характерно, столкнувшись в отсутствием доверия со стороны МВФ и невозможностью занимать бабло под его самые низкие проценты, чиновники ничтоже сумняшеся начали брать кредиты у других организация. ГДе проценты совсем другие. Ну и понятно. ведь пилить-то что-то надо.
Например, у Польши взяли 100 лямов евро под 15 процентов. 15%!!!!
У Каргилл взяли под 6% четверть миллиарда. Я вот не припомню, украинская экономика растёт быстрее чем 6% в год? Наверное нет. Значит на погашение этого кредита придётся брать другой кредит и так далее. НУ а что, майбахи пока не у всех чиновников-то! Непорядок.
Ну и куча других примеров.
Так что Вы зря сумлеваетесь в находчивости ребят на Банковой и тому подобных адресах.
Они очень умны когда дело касается их карманов
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11.06.2021 09:35 Відповісти
кролика в президенты, вислюка у тюрму
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11.06.2021 10:57 Відповісти
Слава Богу . Менше вкрадуть . Зеленському таки вдалося послати мвф нах.
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11.06.2021 13:43 Відповісти
так это оказывается преЗЕ послав МВФ... а не наоборот? )))) не?
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11.06.2021 18:07 Відповісти

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