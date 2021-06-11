США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – Госдеп

Администрация США намерена продолжать вводить санкции против "Северного потока-2", чтобы таким образом показать, что выступает против этого проекта.

Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода", - сказал Прайс.

При этом Прайс подчеркнул, что США одновременно с этим будут вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления" в Европе.

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" объявил о начале заполнения трубопровода газом.

Ранее на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.