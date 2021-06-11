Электронные больничные будут во всех медицинских учреждениях страны, – НСЗУ

Электронные больничные будут внедрены во всех медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Медицинские учреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов.

Постепенный переход начался 4 июня и продлится до 1 сентября. После 1 сентября создания медицинских заключений о временной нетрудоспособности в качестве основы для электронного листа нетрудоспособности будет обязательным для всех медицинских учреждений, в которых есть лицензия на медицинскую практику, независимо от того, имеет ли заведение договор с Национальной службой здоровья Украины.

Введение медицинского заключения о временной нетрудоспособности повысит контролируемость процессов удостоверения нетрудоспособности и позволит существенно экономить бюджетные средства, так как уменьшает коррупционные риски при выдаче необоснованных больничных и упрощает получение страховых выплат.

Пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности. А работодатели будут видеть необходимую информацию о том, что их работники были нетрудоспособны в личном электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для врача это уменьшит количество бумажной работы. Ведь медицинский и финансовый процесс теперь разделяется. Врач занимается только медицинской частью и не заполняет никакой административной информации о работе. Все необходимые данные вставляются автоматически.

Первые электронные больничные учреждения выписали уже 4 июня. Как происходит переход, зависит от технической возможности конкретного медучреждения. Если медицинская информационная система, которую использует медицинское учреждение, успешно прошла тестирование функционала электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности, медучреждение обязано этот функционал использовать. То есть заведение полностью переходит на электронные больничные и бумажные создавать уже не может.