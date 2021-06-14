Американские санкции против госдолга России вступили в силу

Санкции Соединенных Штатов в отношении суверенного долга России вступают в силу.

Финансовым организациям США запрещено участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после понедельника, 14 июня, Банком России, Фондом национального благосостояния или министерством финансов РФ, передает Deutsche Wellе.

Кроме того, этим ведомствам запрещено предоставлять ссуды в какой-либо валюте.

Вступление американских ограничительных мер в силу произошло за два дня до встречи в Женеве президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина, отмечает издание.

Как сообщалось, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении госдолга РФ в середине апреля. Вашингтон объяснил их появление "решительным ответом" на "вредительские действия России за рубежом".

До этого в отношении суверенного долга РФ действовало единственное ограничение – инвесторы из Соединенных Штатов с августа 2019 года не могли участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.