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Российский миллиардер Дерипаска не смог отменить санкции США через суд

Российский миллиардер Дерипаска не смог отменить санкции США через суд

Cуд округа Колумбия в воскресенье, 13 июня, отказался удовлетворить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски с требованием отменить введенные в его отношении санкции министерства финансов США.

Адвокаты предпринимателя утверждали, что их подзащитный был "произвольно" внесен в санкционный перечень, а его права на надлежащее разбирательство были нарушены, однако суд не согласился с этими доводами, передает Deutsche Wellе.

Как сообщалось, Вашингтон 6 апреля 2018 года ввел ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад", в том числе Олега Дерипаски, а также в отношении 14 российских компаний.

Санкци подразумевают запрет на операции с попавшими под них физическими и юридическими лицами для американских банков.

В январе 2019 года Минфин Соединенных Штатов снял санкции в отношении подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как бизнесмен существенно снизил свою долю в них.

Однако сам Дерипаска остался в санкционном списке, а его активы – заблокированными. В марте того же года российский олигарх подал в суд на американское министерство финансов.

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Джерело:  Deutsche Wellе
Дерипаска Олег (158) санкції (4375) США (4862)


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