"Укрзализныця" получила прибыль второй месяц подряд

Второй месяц подряд "Укрзализныця" имеет положительный финансовый результат. Так, по итогам работы в мае 2021 года компания получила почти 39 млн грн прибыли.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Уверенно держим курс на стабильную доходность. Второй месяц подряд компания завершает работу с прибылью - в мае получили положительный финансовый результат почти 39 млн грн. Продолжаем улучшать операционную работу и развивать грузовой бизнес, что является главным источником доходности нашей компании", - сообщил руководитель "Укрзализныци".

Юрик уточнил, что в январе 2021 года "Укрзализныця", на фоне борьбы с финансовым кризисом и борьбой с пандемией сработала с убытком 693 млн грн, в феврале - 534 млн грн, марте - 448 млн грн, то уже в последние два месяца весны эту тенденцию удалось переломить: апрель показал 35 млн грн прибыли, а май - почти 39 млн грн.

По словам Юрика, положительная тенденция роста финансовых поступлений фиксируется благодаря эффективному внедрению антикризисного плана в компании, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мер в стране.

Кроме того, увеличены доходы от пассажирских перевозок за счет новых рейсов и оживления отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 млн грн, тогда как в апреле - почти 344 млн грн, в марте - около 364 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.