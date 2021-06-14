Суд остановил производство по делу об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда

Кассационный административный суд в составе Верховного суда остановил производство по одному из дел об отстранении от должности судьи Конституционного суда экс-главы КС Александра Тупицкого.

Об этом говорится в сообении суда.

"14 июня 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела №9901/57/21 по иску Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента Украины от 26 февраля 2021 года №79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц) с момента его принятия", - сказано в сообщении.

Во время судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного решения по делу №9901/43/21 по иску Александра Тупицкого, в котором обжалован указ президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) с момента его принятия.

Верховный Суд определением удовлетворил это ходатайство.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/43/21 назначено на 16:00 13 июля 2021 года.

Ранее, 27 марта, президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 14 мая и от 17 сентября 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.