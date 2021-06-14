Оператор ГТС определил биржу для покупки газа

"Оператор ГТС Украины" определил поставщика услуг по организации биржевой торговли природным газом для собственных нужд.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, по результатам процедуры закупок ним стало ООО "Украинская энергетическая биржа".

Оператор ГТС принимал заявки от операторов торговых платформ (бирж) на участие в процедуре закупки услуг по биржевой торговле природным газом с 16 апреля по 2 июня.

"Выход Оператора ГТС Украины на биржу должен способствовать повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов. Для нас и для всего рынка – это долгожданное событие, которому предшествовали многие месяцы подготовки", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, в январе президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О государственных закупках". Нормы этого закона позволяют оператору ГТС Украины и другим государственным предприятиям осуществлять покупку природного газа на товарных биржах, как это происходит в других европейских странах.

Принятие этого законопроекта поддерживал "Оператор ГТС Украины".

В компании поясняли, что положения Сетевого кодекса балансировки газотранспортных систем обязывают Оператора ГТС приобретать краткосрочные продукты газа для балансировки газотранспортной системы и определять плату за суточный небаланс, исходя из средневзвешенной цены таких краткосрочных продуктов на бирже. А с другой стороны, Оператор ГТС, на которого распространялся закон "О публичных закупках", мог приобретать газ исключительно через систему публичных закупок Prozorro.