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Оператор ГТС определил биржу для покупки газа

Оператор ГТС определил биржу для покупки газа

"Оператор ГТС Украины" определил поставщика услуг по организации биржевой торговли природным газом для собственных нужд.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, по результатам процедуры закупок ним стало ООО "Украинская энергетическая биржа".

Оператор ГТС принимал заявки от операторов торговых платформ (бирж) на участие в процедуре закупки услуг по биржевой торговле природным газом с 16 апреля по 2 июня.

"Выход Оператора ГТС Украины на биржу должен способствовать повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов. Для нас и для всего рынка – это долгожданное событие, которому предшествовали многие месяцы подготовки", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, в январе президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О государственных закупках". Нормы этого закона позволяют оператору ГТС Украины и другим государственным предприятиям осуществлять покупку природного газа на товарных биржах, как это происходит в других европейских странах.

Принятие этого законопроекта поддерживал "Оператор ГТС Украины".

В компании поясняли, что положения Сетевого кодекса балансировки газотранспортных систем обязывают Оператора ГТС приобретать краткосрочные продукты газа для балансировки газотранспортной системы и определять плату за суточный небаланс, исходя из средневзвешенной цены таких краткосрочных продуктов на бирже. А с другой стороны, Оператор ГТС, на которого распространялся закон "О публичных закупках", мог приобретать газ исключительно через систему публичных закупок Prozorro.

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біржа (536) газ (7922) ГТС (414) Оператор ГТС (453)


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