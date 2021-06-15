Николаевский морской порт сократил перевалку грузов на 20%

Николаевский морской порт в январе-мае 2021 года сократил перевалку грузов на 20,3% к аналогичному периоду 2020 года – до 10 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 28,5% по сравнению с январем-маем прошлого года – до 7,03 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 11,2%, до 2,48 млн тонн, транзитных – на 20% до 113,98 тыс. тонн, сократил перевалку каботажных на 2,7% – до 381,97 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за пять месяцев 2021 года сократилась на 4,6% – до 1,4 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 24,7% до 7,25 млн тонн, тарно-штучных – на 6,9%, до 1,35 млн тонн.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 24% к аналогичному периоду 2020 года – до 5,93 млн тонн.

Николаевский морской порт в 2020 году сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,14 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.