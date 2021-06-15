В Украине зафиксировали 1 014 новых случаев COVID-19

На утро 15 июня в Украине зафиксировали 1 014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 43 ребенка и 51 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 401 человека, умерло 77 пациентов, выздоровело – 5 511. При этом, совершили 54 732 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 224 992 человека, выздоровело – 2 136 176, летальных случаев зафиксировали 51 769, также провели 10 548 499 тестов.

В Минздраве добавили, что с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 768 556 человек, за прошедшие сутки – 50 057.

Днем ранее, 14 июня, сообщали о 420 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.