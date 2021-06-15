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Правоохранители изъяли у волынских таможенников контрабандных сигарет на $600 тысяч

Правоохранители изъяли у волынских таможенников контрабандных сигарет на $600 тысяч

Волынская областная прокуратура и Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове проводят досудебное расследование по делу злоупотребления сотрудниками Волынской таможни властью или служебным положением, что причинило тяжелые последствия, а также получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области в Facebook.

Отмечается, что в рамках расследования правоохранители провели неотложный обыск в складском помещении в Луцке. Во время обысков обнаружено и изъято более 2 тыс. ящиков сигарет производства Республики Беларусь, поставленных в Украину под видом другого груза. Кроме того, у таможенников изъяли бочки со спиртосодержащими жидкостями.

Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составила более $600 тыс.

В прокуратуре добавили, что решается вопрос об аресте изъятого имущества и вопрос о назначении экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что с 21:00 воскресения, 13 июня, правоохранители проводят обыски на территории таможенного поста "Мостиска" (Галицкая таможня). Обыски проходили во взаимодействии с отделом внутренней безопасности Галицкой таможни. "Работники таможни подозреваются в использовании своего служебного положения для "несоздания препятствий" в таможенном оформлении товаров и транспортных средств коммерческого назначения, а также других служебных злоупотреблений со стороны должностных лиц и руководства таможенного поста "Мостиска", – уточнили в Таможенной службе.

Автор: 

Джерело:  Волынская областная прокуратура
контрабанда (246) Львів (844) прокуратура (360) цигарки (354) митниця (815) ДБР (493) Волинська область (147)


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Цікаво, хто це усе вантажить-перевантажить ?
Невже самі митники ??
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15.06.2021 10:09 Відповісти
Себя не обидят.
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15.06.2021 13:02 Відповісти

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