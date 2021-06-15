Украина готова к новому уровню сотрудничества с НАТО, – Минобороны

Украина уже готова к более быстрой интеграции в архитектуру безопасности НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса в Брюсселе, передает пресс-служба Министерства обороны.

Глава ведомства поприветствовал заявление лидеров НАТО о подтверждении решения бухарестского саммита в 2008 году о том, что Украина станет членом Альянса.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном законе государства - европейской и евроатлантической интеграции", - отметил Таран.

Ранее стало известно, что Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО.