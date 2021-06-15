Рада приняла законы о налоговой амнистии от Зеленского (обновлено)
Верховная Рада приняла закон №5153 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".
Документ поддержали 243 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно пояснительной записке, законопроект призван "создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, будет способствовать повышению эффективности противодействию размыванию налоговой базы, привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов и ее активизации, повышению налоговой культуры граждан".
Документом предложено дополнить Налоговый кодекс новым подразделом, который будет регулировать особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, приобретенных без уплаты установленных налогов и сборов до 2021 года. Однако, декларантами не могут быть лица, которые в период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции.
"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, депутаты 257 голосами приняли во втором чтении связанный законопроект №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Законом уточнены нормы ст. 164-1 КУоАП "Нарушение порядка представления декларации о доходах и ведения учета доходов и расходов", а также дополнены статьи 212 и 212-1 Уголовного кодекса пунктами, которые урегулируют освобождение от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Кроме того, Уголовный кодекс новой ст. 232-3 "Незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации".
Заключительными положениями закона также определено, что лица, согласившиеся с условиями налоговой амнистии и уплатившие соответствующие суммы в госбюджет, освобождаются от административной ответственности за нарушения, совершенные до 1 января 2021 года.
Депутаты также приняли в первом чтении еще один связанный с налоговой амнистией законопроект – №5154, его поддержали 252 нардепа.
Этим документом предложено направить поступления от сбора от одноразового (специального) добровольного декларирования в общий фонд государственного бюджета.
Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц. Помимо этого, парламент поддержал в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.
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- получаешь официально зарплату в Украине - получи налог 61,5% (22% ЕСВ+НДФЛ 18%+1,5% военный збор + НДС 20% ) на нее,
- привел украденные деньги получи 5% на эти деньги + 20% НДС = 25%,
- не привел украденные деньги в Украину оставил заграницей на тебе 9% НДС нет Итого= 9%
думаю понятно в Украину переводить деньги никто особо не будет.
И судя по налогам в Украине живут самые богатые люди - особенно те кто официально работает раз могут позволить себе платить такие сумашедшие налоги, не то что там какой-то олигарх всего 9% со своего бабла (кстати и Зеленский столько же - 9% со своего бабла залатил в 2020г судя из декларации ), пора уже субсидии вводить для олигархов и Зеленского не могут они потянуть 61% налогов
А заработали депутаты и президенты не плохо раздерибанив бюджет на дорогах,когда магистральные дороги вполне окупаются через акцыз на топливо, надо только дать контроль автомобилистам и опозиции в ВР и счетную палату и наказывать за откаты, которые как минимум 25% из за этого у нас дороги в 2 раза срок годности меньше сооттветственно в 2 раза дороде, чем в той же Польше, накручивая инфляцию на дорогах, на газе когда импортируют посредники и Фирташ накручивают по 25% на приватизированных газопроволах, на удобрениях, а налоги не платятся,на субсидиях для олигархов на огрозолдинги в сельском хощяйстве для монополистов латифундистов и на не рыночные тарифы по Зе э/э по 15 центов, в то время как в рыночные ЕС 5 центов, там каждый модет продавать э/э потому конкуренция и цена снизилась и не надо дерибанить бюддет,раскручивая своими крадижками инфляцию, но им и этого мало, надо еще накрутить не рыночны % по долгам государства через ОВГЗ при срелней инфляции 8% в год ставка 12%, а при Порошенко, Гонтаревой, Милованове все 18%, а курс при этом не растет 7 лет, что бы % стали валютными проконвертировав их по стабильному курсу, когда цены не стабильны, убивая экономику высоким по сути валютными 12-18 % , что бы активы упали в цене, а на заработанные таким образом средства их выкупить у обедневшего народа и приватизировать, кто то скажет что на облигациях могут щаработать все , только население не в счет потому, как курс коллониальных странах растет не постепенно вместе с инфляцией, а быстро скращу с 8 на 25 с 25 на 50, что не успели прменять в валюту, а произойдет это когда у людей не останется денег на финансовую пирамиду по расзодам госуларства и не чего будет ложить на депозиты и ОВГЗ.
Кроме того, Уголовный кодекс новой ст. 232-3 "Незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации".Источник: https://biz.censor.net/n3271482
Зовсім як у пуйла.. все про себе засекретити..
Поясните мне, люди добрые - если мне уж удалось вывести бабло за границу - для чего мне его возвращать?
Чтобы тут что-то купить - так отчего не выдать самого себя за иноземного инвестора?