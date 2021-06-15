Рада приняла законы о налоговой амнистии от Зеленского (обновлено)

Верховная Рада приняла закон №5153 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Документ поддержали 243 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван "создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, будет способствовать повышению эффективности противодействию размыванию налоговой базы, привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов и ее активизации, повышению налоговой культуры граждан".

Документом предложено дополнить Налоговый кодекс новым подразделом, который будет регулировать особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, приобретенных без уплаты установленных налогов и сборов до 2021 года. Однако, декларантами не могут быть лица, которые в период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции.

"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, депутаты 257 голосами приняли во втором чтении связанный законопроект №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Законом уточнены нормы ст. 164-1 КУоАП "Нарушение порядка представления декларации о доходах и ведения учета доходов и расходов", а также дополнены статьи 212 и 212-1 Уголовного кодекса пунктами, которые урегулируют освобождение от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, Уголовный кодекс новой ст. 232-3 "Незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации".

Заключительными положениями закона также определено, что лица, согласившиеся с условиями налоговой амнистии и уплатившие соответствующие суммы в госбюджет, освобождаются от административной ответственности за нарушения, совершенные до 1 января 2021 года.

Депутаты также приняли в первом чтении еще один связанный с налоговой амнистией законопроект – №5154, его поддержали 252 нардепа.

Этим документом предложено направить поступления от сбора от одноразового (специального) добровольного декларирования в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц. Помимо этого, парламент поддержал в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.