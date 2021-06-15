Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 копеек за литр и составила 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 копейку – до 29,29 грн/л, а дизельное топливо – на 37 копеек до 27,71 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л – до 28,99 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 копеек – до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензинов на 23-90 копеек, ДТ на 1,5 грн – до 32,48 грн/л. Также в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 70 копеек: "двойка"– до 29,99 грн/л, "пятерка" – до 29,99 грн/л, ДТ – до 28,59 грн/л.

Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену только бензинов на 23-30 копеек.

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения AMIC, Shell, UPG, "УГД" и "Параллель".

Напомним, Министерство экономики представило информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на вторую декаду июня. На основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 грн за литр.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,82 грн/л. Предельная цена ДТ установлена на уровне – 29,09 грн/л. По сравнению с началом месяца, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/л, на бензин она выросла на 0,9 грн/л (+3,6%), на дизтопливо – на 1,18 грн/л (5,6%).