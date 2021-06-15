Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" с марта увеличился втрое

Пассажиропоток в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) вырос в три раза по сравнению с началом весны, в сутки оформляется около 30 тыс. пассажиров.

Об этом во время брифинга сообщил начальник штаба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" подполковник Павел Матвийчук, передает Интерфакс-Украина.

"Начнем в пассажиро-транспортного потока, который в марте составлял порядка 10 тыс. чел. и 1 тыс. транспортных средств в сутки. Сейчас оформление мы осуществляем в аэропорту "Борисполь" - это порядка 30 тыс. пассажиров в сутки. То есть существенно в летний период увеличился пассажиропоток", – сказал он.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" в январе-мае 2021 года обслужил 2,458 млн пассажиров. В частности, за май он обслужил 707 тыс. пассажиров, что в 25 раз больше, чем за май 2020 года,

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.