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Госпродпотребслужба выявила нарушения в каждом третьем учреждении оздоровления и отдыха

Госпродпотребслужба выявила нарушения в каждом третьем учреждении оздоровления и отдыха

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обследовала 142 учреждения оздоровления и отдыха. Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в каждом третьем учреждении (в 42 заведениях, или в 32% из всех проверенных).

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Вопросы оздоровления и отдыха детей особенно актуальны в условиях карантина. Госпродпотребслужба тесно сотрудничает с органами местной власти и владельцам оздоровительных учреждений для выявления нарушений и их дальнейшего устранения", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Среди основных нарушений, которые были выявлены, - невыполнение предложений по укреплению материально-технической базы, нарушение водоснабжения, неукомплектованность учреждений медицинским персоналом, отсутствие условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционных режимов.

Выполнение предложений (планов-задач), предоставленных Госпродпотребслужбой владельцам оздоровительных учреждений по созданию соответствующих условий для оздоровления и отдыха детей, сейчас составляет 52% в учреждениях оздоровления и 36% - в учреждениях отдыха. 

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Джерело:  Кабмин
перевірка (639) Держпродспоживслужба1 (336)


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