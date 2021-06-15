Экс-глава Минэнерго Буславец стала советницей Авакова

Бывшая и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец является внештатным советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным проекта "ЛІГА Радників", Буславец занимает эту должность с апреля 2021 года, передает Liga.net.

Всего у главы МВД четыре внештатных советника: Ольга Буславец, Даниил Волынец, Игорь Диденко и Марина Епишина.

Как сообщалось, Буславец руководила Министерством энергетики с апреля 2020 года по 22 декабря в статусе исполняющей обязанности и уволилась после первой попытки назначить на должность министра Юрия Витренко.

В декабре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало данные, которые могут свидетельствовать о влиянии группы ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти. В частности, НАБУ опубликовала запись разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК, который был осведомлен о всех варантах назначения Ольги Буславец главой Минэнерго еще до этих событий.

Так, вопрос назначения Буславец выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов называли Буславец близкой к холдингу Ахметова. Затем 16 апреля она была назначена и.о. министра решением Кабмина, о такой договоренности также идет речь в представленном НАБУ разговоре.