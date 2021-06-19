Блок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания системы безопасности

Из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) в 19:27 18 июня отключен от энергосети. Учитывая, что энергоблок №1 ХАЭС находится в плановом капитальном ремонте, выдачу электроэнергии в сеть остановила вся станция.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС.

Реакторная установка переведена в состояние "горячий останов", параметры 1-го и 2-го контура номинальные. В работе четыре главных циркуляционных насоса.

1, 2, 3 каналы систем безопасности в работу не запускались и находятся в дежурном режиме.

По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы / уровень "0" (не существенно для безопасности).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих районах не претерпевала изменений. Она находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений

Блок нес нагрузку мощности 1005 МВт, что примерно соответствует потреблению Киева. В период отключения эту мощномть заместили другик виды генерации.

Напомним, 14 июня Энергоатом вывел энергоблок №4 Запорожской АЭС в резерв в связи с балансовыми ограничениями.