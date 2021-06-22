Кабмин разрешил Кубракову сформировать новый набсовет "Укрзализныци"

Кабинет министров утвердил изменения в Порядок отбора кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця", передав полномочия по формированию состава набсовета компании Министерству инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение Кабмина №629 от 16 июн опубликовано на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, утвержденный постановлением №142 от 10 марта 2017 года Порядок проведения конкурсного отбора и назначения кандидатов на должность независимых членов наблюдательного совета госкомпаний, а также членов-представителей государства в указанных набсоветах до 31 сентября 2021 года не применяется по отношению к конкурсному отбору кандидатов на должность независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете АО "Укрзализныця".

В частности, предложения по кандидатам на должность независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци", а также кандидатур представителей государства, избираемых в ее наблюдательный совет, формирует Министерство инфраструктуры и вносит их на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщалось, 18 июня Кабинет министров продлил полномочия ряда членов наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми истекли 19 июня, на срок до трех месяцев.

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Ранее из-за конфликта вокруг увольнения набсовета "Нафтогаза" представители международных финансовых организаций в конце апреля приостановили свое участие в работе комитета на неопределенный срок.

В начале июня Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя. Правительство также пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета. Однако окончательного решения о возобновлении участия независимых членов в работе номинационного комитета пока не достигнуто.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета, помимо представителей правительства, входят независимые члены – управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.