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"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль

Российский "Газпром" на аукционе по распределению месячных мощностей для транзита газа через территорию Украины на июль приобрел объем в 15 млн кубометров в день.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на платформе RBP, передает ExPro.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагал на аукционе 15 млн куб. м в день дополнительных мощностей на гарантированной основе. Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне выкупил все предложенные мощности. По сравнению с мартом и апрелем объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 млн куб. м.

Таким образом, вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 млн куб. м в сутки) в июле максимальный суточный объем транзита российского газа через Украину составит 124,6 млн куб м.

Почти весь газ "Газпром" планирует качать в Европу в словацком направлении через "Ужгород/Вельке Капушаны". Так, на июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн куб. м мощностей в сутки, как и в мае и июне.

Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который пройдет 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 млн куб. м в день на июль на границе с РФ.

Как сообщалось, в предыдущие месяцы "Газпром" ни разу не покупал прерывистые мощности, что позволило существенно увеличить транзит газа в Европу через территорию Украины.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Автор: 

Джерело:  ExPro
газ (7924) газопровід (1179) Газпром (2554) ГТС (414) Оператор ГТС (453)


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Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне выкупил все предложенные мощности. Источник: https://biz.censor.net/n3272728

Странно, то нам говорят что Газпром не увеличивает транзит чтоб создать дефицит а теперь оказалось что покупает все мощности что ему предлагают.
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22.06.2021 15:42 Відповісти
кацапье сыпет деьги земразям за сдачу Украины,особено перед запуском НС2.
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22.06.2021 17:32 Відповісти
Путлер планомерно начинает "газовую войну", дабы показать Европе, кто в доме хозяин?А сытые европейские бюргеры утирают сопли...
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22.06.2021 22:08 Відповісти
Наші все продадуть бо нові з голою жопою
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22.06.2021 23:03 Відповісти
В предложении "Вhttps://biz.censor.net/news/3265966/****************************************************************************************://biz.censor.net/news/3267341/gazprom_vnov_otkazalsya_uvelichit_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_obnovleno, что позволило существенно увеличить транзит газа в Европу через территорию Украины." Очевидно, имеется ввиду дополнительные мощности для транзита газа?
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23.06.2021 11:12 Відповісти

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