БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
328 1

Банки получили заявки на реструктуризацию только 0,5% валютных ипотечных кредитов

Банки получили заявки на реструктуризацию только 0,5% валютных ипотечных кредитов

Национальный банк Украины констатирует вялый старт реструктуризации валютных ипотечных кредитов - в мае банки получили заявок на реструктуризацию по 0,5% таких займов.

Об этом говорится в июньском отчете о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Старт процесса реструктуризации (валютных ипотечных кредитов) был вялым. В мае банки получили около 120 заявлений на реструктуризацию. Это только полпроцента валютных ипотечных кредитов", - сказано в отчете.

Как пояснили в НБУ, слабая динамика подачи таких заявок подтверждает, что мораторий отбил желание у большинства заемщиков идти на диалог с банками.

Регулятор напомнил, что заявки на реструктуризацию могут быть поданы до 23 июля, то есть на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Как сообщалось, парламент в апреле 2021 года принял законы, которые позволяют валютным заемщикам, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, реструктуризировать их по относительно мягкой схеме.

Закон №1381 продлил на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввел реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6954) іпотека (352) кредит (3280) НБУ (9267) реструктуризація (301)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так банки никому из заемщиков даже не сообщили письменно, что они будут проводить реструктуризацию валютных кредитов...вот если бы заемщик был должен 1грн, звонили бы днём и ночью и письмами завалили....а так ОПГ "БАНК" норовит очередной раз нагреть людей......негодяи в своем репертуаре.
показати весь коментар
23.06.2021 13:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 