Банки получили заявки на реструктуризацию только 0,5% валютных ипотечных кредитов

Национальный банк Украины констатирует вялый старт реструктуризации валютных ипотечных кредитов - в мае банки получили заявок на реструктуризацию по 0,5% таких займов.

Об этом говорится в июньском отчете о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Старт процесса реструктуризации (валютных ипотечных кредитов) был вялым. В мае банки получили около 120 заявлений на реструктуризацию. Это только полпроцента валютных ипотечных кредитов", - сказано в отчете.

Как пояснили в НБУ, слабая динамика подачи таких заявок подтверждает, что мораторий отбил желание у большинства заемщиков идти на диалог с банками.

Регулятор напомнил, что заявки на реструктуризацию могут быть поданы до 23 июля, то есть на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Как сообщалось, парламент в апреле 2021 года принял законы, которые позволяют валютным заемщикам, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, реструктуризировать их по относительно мягкой схеме.

Закон №1381 продлил на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввел реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.