В реестр уже включено 49 индустриальных парков, – Шмыгаль

По состоянию на 22 июня в реестр индустриальных парков уже включено 49 парков.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-мероприятия "Инвестиционный климат в постпандемической Украине" 22 июня.

Реализация реформ, по словам Шмыгаля, прежде всего способствует продвижению Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, и в то же время имеет прямую связь с улучшением инвестиционного климата в Украине.

"В направлении развития инвестиционной инфраструктуры реализуется закон "Об индустриальных парках". По состоянию на сегодня в реестр индустриальных парков уже включено 49 парков", - отметил Шмигаль.

Также он напомнил, что 10 февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Документ предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.