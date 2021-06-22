Нацбанк аннулировал лицензии шести финансовых компаний из-за отказа от проверки

Национальный банк Украины по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение отозвать (аннулировать) все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг у шести финансовых компаний.

Соответствующие решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 18 июня 2021 года.

Мера воздействия применена к:

ООО "ФК "Аннеси" (ЕГРПОУ 42062950)

ООО "ФК "Стройинвестконсалт-21" (ЕГРПОУ 42041332)

ООО "КУ "Приват Инвестгруп" (ЕГРПОУ 40343490)

ООО "ФК "Основафинанс" (ЕГРПОУ 41736675)

ООО "Мантор" (ЕГРПОУ 40157061)

ООО "ФК "Финанс Инновация" (ЕГРПОУ 41146462)

Департамент выездных проверок Национального банка в мае 2021 года совершил внеплановые инспекционные проверки этих шести финансовых компаний. По результатам проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к проведению проверки и/или лицо, уполномоченное представлять интересы финансовой компании, отсутствовало в течение первого дня проверки.

Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе и из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки (руководитель объекта проверки или лицо, исполняющее его обязанности на период временного отсутствия руководителя объекта проверки), является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Это предусмотрено требованиями действующего законодательства, в частности статьей 381 закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". Решение о применении мер воздействия вступило в силу с 18 июня 2021 года. С этого момента указанные финансовые компании потеряли право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует наличия соответствующей лицензии, в частности:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых выдана лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг, которые имеют как следствие увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия.

В то же время отзыв лицензий не лишает финансовое учреждение от обязанности выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг, заключенных до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.