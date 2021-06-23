Минцифры запустит систему мониторинга качества мобильной связи

В сентябре в Украине стартует мониторинг качества мобильной связи.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

По его словам, мониторинг поможет улучшить качество интернета по всей стране. Всеукраинская проверка также обнаружит проблемные участки или участки вообще без связи.

"Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького села, и большого города", – отметил министр.

Также он добавил, что в результате мониторинга ожидается конкуренция между операторами, что "будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети". Результат проверки, а также проблемные точки можно будет отследить в режиме реального времени – на дашборде.

"До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом. Именно поэтому Минцифры совместно с Нацкомиссией, совершающей госрегулирование в сфере связи и информатизации, и Украинским государственным центом радиочастот реализует правительственную програму по мониторингу качества мобильной связи", – написал Федоров.

Мониторинг стартует в сентябре.