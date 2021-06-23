Нацкомиссия обнаружила шесть новых мошеннических инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР, в обновленный список с целью защиты прав инвесторов включены шесть новых сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов").

Это проекты NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

Комиссия обратилась к провайдерам с просьбой заблокировать вебстраницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии, сейчас в него входит 70 сомнительных финансовых проектов.

Как сообщалось, в июне НКЦБФР внесла в список скам-проектов Adal, Forex4you, Fortrade, FINANSA, "Торговый дом Карат, MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC и Sincere Systems.

Под скам-проектами Нацкомиссия подразумевает инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, однако нацелены только на незаконное завладение средствами инвесторов.