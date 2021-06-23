Мининфраструктуры обнародовало данные об автоматической фиксации перегруженных фур

На портале открытых данных data.gov.ua опубликована информация о нарушениях габаритно-весовых норм (ГВН) перевозчиками, которые фиксируют комплексы взвешивания в движении (WiM-станции).

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, данными о зафиксированных нарушениях и рассылкой соответствующих сообщений водителям транспортных средств смогут воспользоваться любые службы, сейчас идет тестирование автоматической рассылки push-сообщений сервисами "Опендатабот" и "Штрафи.UA".

"Таким образом запускаем процесс автоматизации наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых норм, предусмотрено законопроектом №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который был принят Верховной Радой 3 июня и ожидает подписи президента", – отмечается в сообщении.

В Мининфраструктуры уточнили, что сейчас сообщения о нарушении являются ознакомительными – первое такое сообщение уже направлено собственнику транспортного средства.

Участники рынка грузовых перевозок могут проверить данные с помощью мобильных приложений. После того, как вышеуказанный закон вступит в силу, владельцы транспортных средств начнут получать постановления информации о штрафе.

Комплекс Weigh-in-Motion (WiM) фиксирует превышение установленных норм и отправляет данные в Центр обработки данных. Инспектор проверяет их, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление будет распечатана и направлена нарушителю.

В министерстве ожидают, что автоматизация сбора данных минимизирует коррупционные риски и устранит выборочное взвешивание транспортных средств. Данные, зафиксированные с помощью средств фото- и видеосъемки, в частности в автоматическом режиме станут основанием для наложения штрафов.

За последние полтора года на дорогах государственного значения общего пользования установлено 48 площадок системы Weigh-in-Motion, которые в автоматическом режиме фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общей масса, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (ГВК), который вводит штрафы за нарушение норм ГВК.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, документом установлен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс.; свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс.; более 30% - 3 тыс. При этом перед голосованием во втором чтении из законопроекта было исключено наказание в виде штрафа за превышение габаритно-весовых норм до 5%.

Помимо этого, "Укртрансбезопасности" разрешается сопровождать транспортное средство, что имеет признаки нарушения норм весовых параметров на расстоянии не более 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а кже запрета дальнейшего движения такого транспорта.