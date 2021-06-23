"Укрзализныця" хочет получить из госбюджета 40 миллиардов на закупку пассажирских вагонов

В течение 2021-2023 годов из госбюджета может быть выделено 40,4 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", Антимонопольный комитет признал, что выделение указанных средств – допустимая госпомощь компании.

Отмечается, что в этом году из госбюджета уже выделены на закупку вагонов 3,4 млрд грн, в 2022 году государство может направить на эти цели еще 16 млрд грн, а в 2023 году – 21 млрд грн.

В частности, за счет государственных средств в 2021 году запланирована закупка 100 пассажирских вагонов, а следующие два года может быть приобретено еще 568 вагонов, 5 скоростных поездов, 43 пригородных электрички и 18 пригородных дизель-поездов при условии выделения средств, отметили в "Укрзализныце".

Кроме того, в своем решении Антимонопольный комитет подчеркнул, что в ближайшее время планируется решить ряд вопросов относительно организации пассажирских перевозок согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

"В частности, до 2022 года должен быть заключен договор между Министерством инфраструктуры и "Укрзализныцей" об организации предоставления услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", – говорится в сообщении компании.

Напомним, тендер на закупку 100 новых пассажирских вагонов был объявлен в феврале, "Укрзализныця" пригласила к участию 8 компаний. Однако, отмечается, что только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась. Соответственно, компания закупит у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.