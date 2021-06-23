Кабмин разрешил продавать "зеленую" электроэнергию на срок больше месяца

Кабинет министров разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ), на срок больше месяца, но не более года.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 23 июня, по процедуре без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Документом внесены изменения в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам

В частности, для "Гарантированного покупателя" снимается месячное ограничение на период поставки "зеленой" электроэнергии при ее продаже, но в любом случае он не может превышать 12 месяцев.

Кроме того, постановлением о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам разрешаются заседания аукционного комитета по таким продажам в режиме реального времени.

Порядок также распространяется на коммунальные унитарные предприятия, юрлица, 50% и больше акций в уставных капиталах которых принадлежит коммунальному предприятию или территориальной общине, а также дочерние компании таких предприятий или юрлиц.

Это изменение объясняется необходимостью приведения нормативной базы в соответствие с законом №1396-IX от 15 апреля относительно сертификации оператора системы передачи, отнесшем указанные предприятия к производителям электроэнергии, которые продают ресурс на электронных аукционах по двусторонним договорам.

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В связи с этим отмечается рост количества участников таких аукционов, в результате чего изменениями предусматривается увеличение количества членов аукционного комитета за счет увеличения представительства Минэнерго с двух до трех человек.

Постановлением также вносятся изменения в порядок отбора организаторов торговли для проведения аукционов по двусторонним договорам, согласно которым в них не могут участвовать субъекты хозяйствования, определенные банкротами или в отношении которых открыто дело о банкротстве, а также пребывающие в процессе прекращения, за исключением случаев преобразования.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "Гарантированный покупатель" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн за МВт-ч. Вместе с тем в марте текущего года цена зеленой электроэнергии, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн за МВт-ч.

По расчетам Минэнерго, если "Гарантированный покупатель" с июля по декабрь будет продавать около 40% "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн. Экономический эффект по сравнению с продажей электроэнергии как небалансов составит 2,9 млрд грн.

Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной электроэнергии из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт-ч.

В Минэнерго отметили, что в условиях профицита "зеленой" электроэнергии и возможного спада цен на нее "Гарантированному покупателю" необходимы более удобные условия для проведения торгов.