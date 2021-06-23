Страны Евросоюза согласовали введение экономических санкций против Беларуси

Постоянные представители стран ЕС в среду, 23 июня, согласовали секторальные экономические санкции против Беларуси.

Как сообщил телеканал Euronews, санкции будут введены в отношении белорусского финансового, нефтяного, табачного секторов, а также производства хлористого калия, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что решение о введении санкций будет официально опубликовано и вступит в действие с 24 июня.

Как сообщалось ,в понедельник, 21 июня, министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили этот готовящийся пакет санкций против Беларуси. В четверг санкции будут обсуждаться на Совете ЕС.

Кроме того, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.