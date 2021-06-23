Россия может использовать энергетику как рычаг давления на Украину, – госсекретарь США

Госсектретар США Энтони Блинкен в споре вокруг газопровода "Северный поток-2" предостерег, что Россия может использовать энергетику как рычаг давления на Украину.

Об этом Блинкен заявил после встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, передает Deusche Welle.

"Наша цель - обеспечить, чтобы Россия не использовала энергетику как средство принуждения, как оружие против Украины или кого-либо другого в Европе", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что администрация США продолжает рассматривать газопровод по дну Балтийского моря как геополитический проект России, представляющий угрозу энергетической безопасности Европы. По словам Блинкена, администрация президента США Джо Байдена пытается минимизировать риски для Украины.

Блинкен также заверил в дальнейшей совместной поддержке Украины со стороны США и Германии и совместном противостоянии двух государств "опасным и провокационным действиям" Москвы.

Маас в свою очередь отметил, что федеральное правительство Германии стремится найти решение в споре с США по газопроводу "Северный поток-2" до августа. Маас заявил, что целью является достижение результатов и решение, которые может поддержать Вашингтон.

По словам главы МИД Германии, существует множество возможностей и подходов. Их, в частности, обсудят во время встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в июле, так как в августе Конгресс США снова будет рассматривать возможные санкции в отношении газопровода.

Ранее сообщалось, что Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.