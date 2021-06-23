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Сокращенный из "Укроборонпрома" экс-нардеп Найем стал советником Кубракова (обновлено)

Сокращенный из

Бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в Мининфраструктуры.

По словам собеседника агентства, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

По данным источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Он отметил, что в настоящее время вместе с другими членами команды министра Найем готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции.

Впоследствии сам Найем в комментарии Радио Свобода подтвердил, что стал советником Кубракова. При этом от других комментариев он отказался.

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Как сообщалось, в конце апреля заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем завершил свою работу в госконцерне в связи с сокращением его должности.

В начале декбаря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА. В тот же день СБУ провела обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", но о конкретных обвинениях не сообщила.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Найєм Мустафа (37) Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (181)


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Топ коментарі
+15
А чому до приходу Зеленського до влади, Мустафа був журналістом і більше ніяких талантів не проявляв. Ну поливанням Порошенка грязюкою хіба що. Чи такі голосисті собаки мусять мати будку і миску з харчами, щоби не гавкали?
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23.06.2021 16:56
+11
Какой ценный кадр-много профильный "специалист"-демогог !!!
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23.06.2021 17:04
+11
Всегда на плаву. Не тонет.
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23.06.2021 17:05
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А чому до приходу Зеленського до влади, Мустафа був журналістом і більше ніяких талантів не проявляв. Ну поливанням Порошенка грязюкою хіба що. Чи такі голосисті собаки мусять мати будку і миску з харчами, щоби не гавкали?
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23.06.2021 16:56 Відповісти
Чому як порохобот так брехун??!!! поливав петруху грязюкою? чи порохоботи всіх по собі міряють, думають що всі дурні?
Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ДемАльянс »

Во время прохождения стипендиальной программы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Стэнфорде под влиянием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81 Фрэнсиса Фукуямы принял решение идти в политикуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0#cite_note-nv-25 [25] . Вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергеем Лещенко , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Светланой Залищук выдвигался на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014) парламентских выборах по списку «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блока Петра Порошенко »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0#cite_note-26 [26] . Во время предвыборной кампании провёл с ними несколько недель на избирательном округе № 102 на Кировоградщине, агитируя против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олеся Довгого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0#cite_note-27 [27] . По итогам выборов БПП занял второе место и они втроём прошли в Верховную радуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0#cite_note-28 [28] . Найем был избран заместителем главы фракцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0#cite_note-29 [29] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BC,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0
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23.06.2021 17:08 Відповісти
молодой наверное, учи матчасть ботяра.
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23.06.2021 17:11 Відповісти
Для Наєма є тільки одна пропозиція, чемодан вокзал Афганістан
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23.06.2021 18:47 Відповісти
А для тебя пропозыция, повторить "подвиг" Флойда.
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23.06.2021 20:52 Відповісти
Возвращайся в попу, свинособака
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24.06.2021 10:45 Відповісти
Саме так , як ви сказали , щоби не гавкали на всіх фронтах , бо у цієі школоти це виходило не погано !
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23.06.2021 22:34 Відповісти
Ага, так поливал что стал депутатом от БПП в Раде.))
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23.06.2021 23:47 Відповісти
Настоящий журнашлюх ! Сын коммуняки присосался , приспособился ворюга !В упор не видит коррупцию и торговлю на крови от зешоблы
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24.06.2021 12:28 Відповісти
Во присосался как пиявка не отдерёшь,о журналистике уже и не вспоминает . Никогда даже в дурном сне не мог представить что какой то семи сортный журнашлюшка может руководить по сути всей оборонной промышленностью страны. Вот что значит иметь шустрый язык! Им оказывается и танки и ракеты строить можно. Теперь вот всю инфраструктуру страны будет языком поднимать. Украина это реально Страна Чудес и Дураков где клоуны президенты а бульварные писаки делают оружие а дураки со реальными справками из дурдома пишут законы.
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Какой ценный кадр-много профильный "специалист"-демогог !!!
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23.06.2021 17:04 Відповісти
Всегда на плаву. Не тонет.
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23.06.2021 17:05 Відповісти
В советские времена это называлось "номенклатура", гдеб ни накосячил, устроят на хлебное место.
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23.06.2021 17:10 Відповісти
Единственное,что радует глядя на карьеры Пуштуненка Найема и его сонюхача чЛещенко, что это дерьмо уже никогда не всплыает в большой политике. В идеале конечно судить этих персонажей за работу на иностранные разведки и олигархов, но это уже в другой Украине будет возможно, пост олигархической
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23.06.2021 17:36 Відповісти
За какие заслуги перевели Наема из Укоборонпррма в Укрзализныцю к Лещенко, который в самой начале агпесси РФ купил себе квартиру за 300 тыс $ ,когда никто ни чего покупал, только "знающие" лиди типа Мелведчука и Порошенка тем более со скидкрй , которая сейчас стоит 450 тыс,это же надо одни воюют, а другие торгуют, как говорится кто на что учился. Наем,что обеспечил технологии и инвестиции в Укоборонпром и потеснил на мировом рынке вооружений Америку и Россию, а на заработанные деньги создал железный купол, а теперь его представили начальнику департамента имущеста и корпоративеых прав, вот что его интересует гос.имущество и приватизация прибыльных м гос.монополий,которые делают банкротами, что бы по дешевке купить или высрсать средства, как еще одног афериста Сороса Абромявичуса,-собирателя украинских Земель, как и Зеленский ,- одно кодло Сороса.
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23.06.2021 17:48 Відповісти
Ну надо же где-то самому честному столоваться, ну не на родину же ехать!
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23.06.2021 18:02 Відповісти
Вспомнился анекдот : - Мойша, ты уже устроился? Нет! Еще работаю...😂

Так вот, Мустафа уже устроился ...
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23.06.2021 18:09 Відповісти
Летучий голландец какой то.
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23.06.2021 18:13 Відповісти
Даже вельмигауно не тонет. Будет вылизывать на новой должности.
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23.06.2021 19:13 Відповісти
никогда не работал, не работаю и работать не планирую. м. найем.
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23.06.2021 20:19 Відповісти
Пуштун зачуханный великий инфраструктурщик...В прошлом веке срали стоя...
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23.06.2021 20:52 Відповісти
Я думал,что кроме пенопласта не тонет только ..., но ошибался.
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23.06.2021 21:49 Відповісти
"Голубой воришка" или непотопляемый бездельник?
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23.06.2021 22:53 Відповісти
при владі в Україні в основному зайди-пройдисвіти.Вони згуртовані проти ідеї не допустити обєднання націоналістичних сил.Думай-ТЕ...
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24.06.2021 00:35 Відповісти
судячи з посади, він буде курувати безпеку руху на транспорті в міністрестві -реформувати його. Це означає, що буде розробляти нові правила дорожнього руху. І внесе таки пропозицію, на знаку -"гужовий транспорт" намалює верблюда, а на знаку "пішоходний перехід" пішоходу домалює голову шимпанзе. Політіка, однако. І шо ? справиться ! Особисто мені мустафа нагадує персонажа із фільму Бесогона "Свій серед чужих ..." у виконаннй кості райкіна - такий був хороший хлопець, але золото таки да, вкрав.
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24.06.2021 02:17 Відповісти
Шавка, яка гавкала виключно на Порошенко приютили до нової годувальниці. Але шавка ще не до кінця знає, що з ними буває, коли вони стають непотрібними.
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24.06.2021 08:15 Відповісти
Здають на шкуродерню.
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24.06.2021 08:53 Відповісти
зюзеньки когда вы уже наконец сократите просто оборонпром........ ну зачем он нужен мы ж за
мир в пингвинюшнике...... лучше свой болливуд создать ВИДОСИКфилмз скажем.....
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24.06.2021 08:40 Відповісти
Ну должен же он где-то кормиться, очень же "ценный кадр". Как бы не составил конкуренцию Сааке в "деле реформирования". А Запад ещё ноет, что нам нужны реформы . Да при таких "реформаторах" мы в этом деле впереди всей планеты Земля.
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24.06.2021 08:52 Відповісти
За брехню і обливання брудом Порошенко---вся країна платить з бюджету цьому базіці.
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24.06.2021 09:40 Відповісти
Коли вже цьому "борцю з корупцією" на будинку прикріплять дошку, як його корешу по журнашлюхському цеху.

На одном из столичных жилых домов появилась мемориальная доска народному депутату Украины Сергею Лещенко. На ней написано:
- В этом доме в 2016 году за 7,5 миллиона гривен купил квартиру площадью 192 квадратных метра выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко. Покупка состоялась благодаря поддержке знаменитых украинских меценатов - Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и Сергея Левочкина. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/360818-otlychylsia-serheui-leschenko-pry-zhyzny-povesyly-memoryalnuui-tablychku
Сокращенный из "Укроборонпрома" экс-нардеп Найем стал советником Кубракова - Цензор.НЕТ 6476
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24.06.2021 10:20 Відповісти
Как там предприятие укроборонпрома ,производящее кислородные концентраторы( уже "двойку" пентиум нашли где"хранится" "техническая документация"? Он же лично инспектировал,прожекты строил,рассказывал как НАДО делать. Сделал? Или в попиз₽елки за неимоверную зарплату поиграл и в следующие попиз₽елки? Когда же будут нанимать технократов и СПРАШИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ?
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24.06.2021 10:35 Відповісти
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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24.06.2021 11:28 Відповісти
Найом и Залещук тоже использовали.
Использовали, используют и будут использовать.
Таких использователей в Украине много...
Им же где-то харчеваться надо
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24.06.2021 11:31 Відповісти
Пошел по рукам ч#рка недожаренная.Пусть из серлещём едут на спермо-вечеринку в козлостан ,к жене носатого - там им и место.
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24.06.2021 12:32 Відповісти
чоловік зрозумів, що для чого живіти за копійки, коли можно нічого не робити і купатись в маслі.
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24.06.2021 13:51 Відповісти

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