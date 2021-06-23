Сокращенный из "Укроборонпрома" экс-нардеп Найем стал советником Кубракова (обновлено)

Бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в Мининфраструктуры.

По словам собеседника агентства, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

По данным источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Он отметил, что в настоящее время вместе с другими членами команды министра Найем готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции.

Впоследствии сам Найем в комментарии Радио Свобода подтвердил, что стал советником Кубракова. При этом от других комментариев он отказался.

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Как сообщалось, в конце апреля заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем завершил свою работу в госконцерне в связи с сокращением его должности.

В начале декбаря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА. В тот же день СБУ провела обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", но о конкретных обвинениях не сообщила.