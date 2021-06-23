Сокращенный из "Укроборонпрома" экс-нардеп Найем стал советником Кубракова (обновлено)
Бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в Мининфраструктуры.
По словам собеседника агентства, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.
По данным источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Он отметил, что в настоящее время вместе с другими членами команды министра Найем готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции.
Впоследствии сам Найем в комментарии Радио Свобода подтвердил, что стал советником Кубракова. При этом от других комментариев он отказался.
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Как сообщалось, в конце апреля заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем завершил свою работу в госконцерне в связи с сокращением его должности.
В начале декбаря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА. В тот же день СБУ провела обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", но о конкретных обвинениях не сообщила.
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Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ДемАльянс »
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Так вот, Мустафа уже устроился ...
мир в пингвинюшнике...... лучше свой болливуд создать ВИДОСИКфилмз скажем.....
На одном из столичных жилых домов появилась мемориальная доска народному депутату Украины Сергею Лещенко. На ней написано:
- В этом доме в 2016 году за 7,5 миллиона гривен купил квартиру площадью 192 квадратных метра выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко. Покупка состоялась благодаря поддержке знаменитых украинских меценатов - Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и Сергея Левочкина. https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/360818-otlychylsia-serheui-leschenko-pry-zhyzny-povesyly-memoryalnuui-tablychku
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Использовали, используют и будут использовать.
Таких использователей в Украине много...
Им же где-то харчеваться надо