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Совет Нацбанка рекомендовал ускорить принятие законодательства о криптовалютах

Совет Нацбанка рекомендовал ускорить принятие законодательства о криптовалютах

Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании в среду, 23 июня, одобрил ряд рекомендаций правлению Нацбанка и Кабмину в части минимизации рисков макрофинансовой стабильности в связи с распространением операций с использованием криптовалют.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, правлению НБУ рекомендовано проанализировать влияние распространения операций с виртуальными активами на деятельность центральных банков (монетарная политика, политика финансовой стабильности, развитие платежных технологий, появление новых регуляторных практик (регтех) и т.д.).

Кроме того, Кабмину поручено ускорить подготовку законодательных актов по регулированию рынка виртуальных активов и операций с ними с целью минимизации рисков макрофинансовой стабильности.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря 2020 года приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Он до сих пор готовится ко второму чтению.

Документ призван урегулировать оборот виртуальных активов в Украине и позволить участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

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Джерело:  Facebook
НБУ (9267) криптовалюта (628) Рада НБУ (150)


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Схема Понци
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23.06.2021 18:34 Відповісти
спасибо, ждем не дождемся возможности платить налоги с криптовалюты.
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24.06.2021 11:53 Відповісти
Раз Шевченко озаботился этим вопросом, значит Коломою это позарез нужно.

Интересно ЗЕ власть собирается награбленное в крипту переводить?
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24.06.2021 12:08 Відповісти
Запорожском ферросплавном беня запускает огромную майнинг ферму.
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24.06.2021 14:10 Відповісти
это история о том, как фантики стали стоить десятки тысяч настоящих денег.
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24.06.2021 13:53 Відповісти

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