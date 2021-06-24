Оператор "Северного потока-2" подал заявку на сертификацию

Оператор проекта строительства и эксплуатации "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы.

Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей российскому "Газпрому" компании, передает Интерфакс.

Согласно сообщению, заявка подана на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) в соответствии с разделами 4b, 10 и далее закона об энергетической промышленности Германии (EnWG).

"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", – отмечается в заявлении компании.

Nord Stream 2 AG указывает, что компания продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС (2019/692).

В частности, компания обжалует в германских судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении от применения положений Газовой директивы, производство по которому в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а также подала иск об отмене Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Суде справедливости).

Кроме того, продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.

Как сообщалось, в мае 2020 года 15 мая Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении строящегося газопровода от соблюдения новых норм Газовой директивы Евросоюза.

Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

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Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.